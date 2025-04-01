https://ria.ru/20250401/shvetsiya-2008767516.html
Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета
Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета - РИА Новости, 01.04.2025
Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета
Швеция закупит у бразильского производителя Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390, сообщает во вторник министерство обороны королевства. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:45:00+03:00
2025-04-01T20:45:00+03:00
2025-04-01T20:45:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Швеция закупит у бразильского производителя Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390, сообщает во вторник министерство обороны королевства. "Совместно с Нидерландами и Австрией Швеция закупает самолеты C-390 у бразильского производителя Embraer", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, в настоящее время ведутся окончательные переговоры между Нидерландами и Embraer относительно сроков поставки самолетов. Как поясняет шведское минобороны, стоящие на вооружении королевства самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники, уточняет ведомство. "Это также является ключевым условием для возможности проведения международных военных операций и операций по эвакуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250401/kanada-2008633791.html
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в мире, швеция, нидерланды, австрия
В мире, Швеция, Нидерланды, Австрия
Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета
Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390