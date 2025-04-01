https://ria.ru/20250401/shvetsiya-2008767516.html

Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета

Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета - РИА Новости, 01.04.2025

Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета

Швеция закупит у бразильского производителя Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390, сообщает во вторник министерство обороны королевства. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:45:00+03:00

2025-04-01T20:45:00+03:00

2025-04-01T20:45:00+03:00

в мире

швеция

нидерланды

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Швеция закупит у бразильского производителя Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390, сообщает во вторник министерство обороны королевства. "Совместно с Нидерландами и Австрией Швеция закупает самолеты C-390 у бразильского производителя Embraer", - говорится в сообщении ведомства. По его информации, в настоящее время ведутся окончательные переговоры между Нидерландами и Embraer относительно сроков поставки самолетов. Как поясняет шведское минобороны, стоящие на вооружении королевства самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники, уточняет ведомство. "Это также является ключевым условием для возможности проведения международных военных операций и операций по эвакуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250401/kanada-2008633791.html

https://ria.ru/20250327/smi-2007666323.html

швеция

нидерланды

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, нидерланды, австрия