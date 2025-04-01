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Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 01.04.2025
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11:33 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/shulman-2008594437.html
Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации
Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 01.04.2025
Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман* по протоколу об участии в организации, деятельность которой в РФ признана... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:33:00+03:00
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россия
москва
канада
екатерина шульман
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман* по протоколу об участии в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, сообщили РИА Новости в суде. "Шульман* назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. О какой организации идет речь, там не уточнили. По статье 20.33 КоАП РФ ей грозил штраф до 15 тысяч рублей. Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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россия, москва, канада, екатерина шульман, происшествия
Россия, Москва, Канада, Екатерина Шульман, Происшествия
Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал Шульман на 10 тыс руб за участие в нежелательлной организации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолитолог Екатерина Шульман*
Политолог Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Политолог Екатерина Шульман*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман* по протоколу об участии в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, сообщили РИА Новости в суде.
"Шульман* назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде.
О какой организации идет речь, там не уточнили. По статье 20.33 КоАП РФ ей грозил штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте.
Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РоссияМоскваКанадаЕкатерина ШульманПроисшествия
 
 
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