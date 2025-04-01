https://ria.ru/20250401/shulman-2008594437.html

Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 01.04.2025

Политолога Шульман* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман* по протоколу об участии в организации, деятельность которой в РФ признана... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:33:00+03:00

2025-04-01T11:33:00+03:00

2025-04-01T11:33:00+03:00

россия

москва

канада

екатерина шульман

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман* по протоколу об участии в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной, сообщили РИА Новости в суде. "Шульман* назначен штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказали в суде. О какой организации идет речь, там не уточнили. По статье 20.33 КоАП РФ ей грозил штраф до 15 тысяч рублей. Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250327/deripaska-2007779143.html

россия

москва

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, канада, екатерина шульман, происшествия