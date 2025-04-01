https://ria.ru/20250401/shtrafy-1990507458.html

Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 апреля 2025 года

Новые штрафы ГИБДД с 1 апреля 2025 года: таблица и список изменений

Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 апреля 2025 года

Штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения призваны повысить дисциплину среди автомобилистов. С 1 января 2025 года будут увеличились: за какие... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:17:00+03:00

2025-04-01T16:17:00+03:00

2025-04-01T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения призваны повысить дисциплину среди автомобилистов. С 1 января 2025 года будут увеличились: за какие нарушения ПДД повысится сумма штрафа: превышение скорости, проезд на красный свет, езда без ремня безопасности и другие; что будет с размером скидки за своевременную оплату, таблица новых изменений, - в материале РИА Новости. Штрафы ГИБДД с 1 января 2025 годаГосдума приняла закон об увеличении штрафов за большинство дорожных нарушений. Закон вступил в силу 1 января 2025 года.Эти изменения обусловлены необходимостью повышения безопасности на дорогах, поскольку действующие санкции перестали оказывать сдерживающее воздействие. Александр Коротков, эксперт CEO проекта "Likvi.com" объясняет, что последний раз штрафы пересматривались в 2013 году, а за прошедшие годы инфляция превысила 70%, что существенно снизило их значимость для многих водителей. Новые штрафы нацелены на ужесточение ответственности за наиболее распространённые и опасные нарушения, такие как превышение скорости, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использование телефона за рулём.- Стоит отметить, что классификация нарушений в КоАП РФ остается прежней. Выросли только размеры наказаний, прописанные в двенадцатой статье кодекса. Речь идет о штрафах за действия, на которые приходится 75 процентов всех нарушений. Закон ужесточает ответственность за повторную езду без ОСАГО, - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Какие штрафы за нарушение ПДД увеличеныПо словам Галины Андросенко, эксперта по продукту "Штрафы" компании “Передовые Платежные Решения” (ППР), изменения коснулись как повышения штрафов за некоторые виды нарушений, так и уточнения порядка их оплаты. Например:“Скорость - даже небольшое превышение от 20 до 40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей. За более серьёзный разгон до 60 км/ч - уже 2 250 рублей. А что с “тяжеловесами” нарушений? Управление автомобилем в состоянии опьянения теперь обойдется в 45 000 рублей вместо 30 000. Права, как и прежде, заберут минимум на полтора года”, - отмечает Макс Лоумен, эксперт в области бизнес-права.Среди ключевых изменений внимания заслуживает и увеличение штрафов за нарушение правил применения ремней безопасности. Теперь штраф за вождение или перевозку пассажиров без пристегнутых ремней, - отмечают эксперты пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр, - повысится с 1000 рублей до 1500 рублей. Это изменение подчеркивает важность соблюдения мер безопасности на дорогах.Таблица всех новых штрафов за нарушение ПДДПодробную таблицу штрафов предоставил Дмитрий Безделин, ведущий юрист Европейской юридической службы.Изменения в размере скидки при оплате штрафаДля тех, кто привык экономить, оплачивая штрафы в первые 20 дней, тоже есть новость: скидка сокращается. Теперь вместо 50% будет только 25%.“Зато срок, за который можно успеть оплатить, увеличится до 30 дней.Раньше штраф в 5 000 рублей можно было оплатить за 2 500. С 2025 года это уже 3 750 рублей. Экономия ощутимо меньше, но есть выбор: платить сразу или ждать долгов и пеней”, - говорит Макс Лоумен.Куда направят доходы от штрафовСредства от штрафов поступают в региональные бюджеты. Это позволит:Таким образом, с одной стороны, увеличение штрафов ГИБДД побудит водителей быть более внимательными и аккуратными, чтобы избежать финансовых потерь. Но с другой стороны, незначительное увеличение может радикально не изменить обстановку на дорогах, поскольку лица, постоянно нарушающие ПДД, могут приспособиться к новым суммам, в связи с чем количество нарушений снизится незначительно. Однако в любом случае увеличение штрафов ГИБДД позволит улучшить дорожную обстановку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий; а тенденция увеличения штрафов ГИБДД должна заставить водителей задуматься о том, что в дальнейшем в случае отсутствия снижения таких правонарушений штрафы могут быть увеличены еще сильнее, - отмечает Оксана Васильева.Мнение экспертаЭксперты считают, что новые меры по увеличению штрафов направлены на повышение дисциплины среди водителей. Тем не менее важно, чтобы эти изменения также были подкреплены улучшением дорожной инфраструктуры и образовательными инициативами.

https://ria.ru/20241216/zakonotvorchestvo-1989545812.html

https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html

https://ria.ru/20250224/shtraf-1896383667.html

https://ria.ru/20241212/shtrafy-1988812534.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гибдд мвд рф, осаго, штрафы, автомобили