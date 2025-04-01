https://ria.ru/20250401/shtrafy-1990507458.html
Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 апреля 2025 года
Новые штрафы ГИБДД с 1 апреля 2025 года: таблица и список изменений
Новые штрафы ГИБДД: что изменится с 1 апреля 2025 года
Штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения призваны повысить дисциплину среди автомобилистов. С 1 января 2025 года будут увеличились: за какие... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:17:00+03:00
2025-04-01T16:17:00+03:00
2025-04-01T16:17:00+03:00
гибдд мвд рф
осаго
штрафы
автомобили
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения призваны повысить дисциплину среди автомобилистов. С 1 января 2025 года будут увеличились: за какие нарушения ПДД повысится сумма штрафа: превышение скорости, проезд на красный свет, езда без ремня безопасности и другие; что будет с размером скидки за своевременную оплату, таблица новых изменений, - в материале РИА Новости. Штрафы ГИБДД с 1 января 2025 годаГосдума приняла закон об увеличении штрафов за большинство дорожных нарушений. Закон вступил в силу 1 января 2025 года.Эти изменения обусловлены необходимостью повышения безопасности на дорогах, поскольку действующие санкции перестали оказывать сдерживающее воздействие. Александр Коротков, эксперт CEO проекта "Likvi.com" объясняет, что последний раз штрафы пересматривались в 2013 году, а за прошедшие годы инфляция превысила 70%, что существенно снизило их значимость для многих водителей. Новые штрафы нацелены на ужесточение ответственности за наиболее распространённые и опасные нарушения, такие как превышение скорости, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использование телефона за рулём.- Стоит отметить, что классификация нарушений в КоАП РФ остается прежней. Выросли только размеры наказаний, прописанные в двенадцатой статье кодекса. Речь идет о штрафах за действия, на которые приходится 75 процентов всех нарушений. Закон ужесточает ответственность за повторную езду без ОСАГО, - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Какие штрафы за нарушение ПДД увеличеныПо словам Галины Андросенко, эксперта по продукту "Штрафы" компании “Передовые Платежные Решения” (ППР), изменения коснулись как повышения штрафов за некоторые виды нарушений, так и уточнения порядка их оплаты. Например:“Скорость - даже небольшое превышение от 20 до 40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей. За более серьёзный разгон до 60 км/ч - уже 2 250 рублей. А что с “тяжеловесами” нарушений? Управление автомобилем в состоянии опьянения теперь обойдется в 45 000 рублей вместо 30 000. Права, как и прежде, заберут минимум на полтора года”, - отмечает Макс Лоумен, эксперт в области бизнес-права.Среди ключевых изменений внимания заслуживает и увеличение штрафов за нарушение правил применения ремней безопасности. Теперь штраф за вождение или перевозку пассажиров без пристегнутых ремней, - отмечают эксперты пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр, - повысится с 1000 рублей до 1500 рублей. Это изменение подчеркивает важность соблюдения мер безопасности на дорогах.Таблица всех новых штрафов за нарушение ПДДПодробную таблицу штрафов предоставил Дмитрий Безделин, ведущий юрист Европейской юридической службы.Изменения в размере скидки при оплате штрафаДля тех, кто привык экономить, оплачивая штрафы в первые 20 дней, тоже есть новость: скидка сокращается. Теперь вместо 50% будет только 25%.“Зато срок, за который можно успеть оплатить, увеличится до 30 дней.Раньше штраф в 5 000 рублей можно было оплатить за 2 500. С 2025 года это уже 3 750 рублей. Экономия ощутимо меньше, но есть выбор: платить сразу или ждать долгов и пеней”, - говорит Макс Лоумен.Куда направят доходы от штрафовСредства от штрафов поступают в региональные бюджеты. Это позволит:Таким образом, с одной стороны, увеличение штрафов ГИБДД побудит водителей быть более внимательными и аккуратными, чтобы избежать финансовых потерь. Но с другой стороны, незначительное увеличение может радикально не изменить обстановку на дорогах, поскольку лица, постоянно нарушающие ПДД, могут приспособиться к новым суммам, в связи с чем количество нарушений снизится незначительно. Однако в любом случае увеличение штрафов ГИБДД позволит улучшить дорожную обстановку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий; а тенденция увеличения штрафов ГИБДД должна заставить водителей задуматься о том, что в дальнейшем в случае отсутствия снижения таких правонарушений штрафы могут быть увеличены еще сильнее, - отмечает Оксана Васильева.Мнение экспертаЭксперты считают, что новые меры по увеличению штрафов направлены на повышение дисциплины среди водителей. Тем не менее важно, чтобы эти изменения также были подкреплены улучшением дорожной инфраструктуры и образовательными инициативами.
https://ria.ru/20241216/zakonotvorchestvo-1989545812.html
https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html
https://ria.ru/20250224/shtraf-1896383667.html
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гибдд мвд рф, осаго, штрафы, автомобили
ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Штрафы, Автомобили
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения призваны повысить дисциплину среди автомобилистов. С 1 января 2025 года будут увеличились: за какие нарушения ПДД повысится сумма штрафа: превышение скорости, проезд на красный свет, езда без ремня безопасности и другие; что будет с размером скидки за своевременную оплату, таблица новых изменений, - в материале РИА Новости.
Штрафы ГИБДД с 1 января 2025 года
Госдума приняла
закон об увеличении штрафов за большинство дорожных нарушений. Закон вступил в силу 1 января 2025 года.
Эти изменения обусловлены необходимостью повышения безопасности на дорогах, поскольку действующие санкции перестали оказывать сдерживающее воздействие. Александр Коротков, эксперт CEO проекта "Likvi.com" объясняет, что последний раз штрафы пересматривались в 2013 году, а за прошедшие годы инфляция превысила 70%, что существенно снизило их значимость для многих водителей. Новые штрафы нацелены на ужесточение ответственности за наиболее распространённые и опасные нарушения, такие как превышение скорости, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использование телефона за рулём.
- Стоит отметить, что классификация нарушений в КоАП РФ
остается прежней. Выросли только размеры наказаний, прописанные в двенадцатой статье кодекса. Речь идет о штрафах за действия, на которые приходится 75 процентов всех нарушений. Закон ужесточает ответственность за повторную езду без ОСАГО, - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Какие штрафы за нарушение ПДД увеличены
По словам Галины Андросенко, эксперта по продукту "Штрафы" компании “Передовые Платежные Решения” (ППР), изменения коснулись как повышения штрафов за некоторые виды нарушений, так и уточнения порядка их оплаты. Например:
- Телефон в руках за рулём - теперь 5 000 рублей.
- Проезд на красный свет: первый раз - 1 500 рублей. За повторное нарушение - 7 500 рублей или лишение прав на полгода.
“Скорость - даже небольшое превышение от 20 до 40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей. За более серьёзный разгон до 60 км/ч - уже 2 250 рублей. А что с “тяжеловесами” нарушений? Управление автомобилем в состоянии опьянения теперь обойдется в 45 000 рублей вместо 30 000. Права, как и прежде, заберут минимум на полтора года”, - отмечает Макс Лоумен, эксперт в области бизнес-права.
Среди ключевых изменений внимания заслуживает и увеличение штрафов за нарушение правил применения ремней безопасности. Теперь штраф за вождение или перевозку пассажиров без пристегнутых ремней, - отмечают эксперты пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр, - повысится с 1000 рублей до 1500 рублей. Это изменение подчеркивает важность соблюдения мер безопасности на дорогах.
Таблица всех новых штрафов за нарушение ПДД
Подробную таблицу штрафов предоставил Дмитрий Безделин, ведущий юрист Европейской юридической службы.
Статья КоАП
До 01.01.2025
После 01.01.2025
Ч. 2 ст. 12.9 (превышение скорости на 20 до 40)
500
750
Ч.3 ст. 12.9 (превышение на 40 до 60)
1000-1500
1500-2250
Ч. 4 ст. 12.9 (превышение на 60 до 80)
2000-2500
3000-3750
Ч. 5 ст. 12.9 (превышение на 80)
5000
7500
Ч.6 ст. 12.9 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 3)
2000-2500
3000-3750
Ч.7 ст. 12.9 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 4,5)
5000
7500
Ч.1,2,3 ст. 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения, а также передача лицу находящегося в состоянии опьянения)
30000
45000
Ст. 12.6 (не пристегнутый ремень безопасности)
1000
1500
Ч.1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора)
1000
1500
Ч.3 ст. 12.12 (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора)
5000
7500
Ч.1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам и пр.)
1500
2250
Ч. 3 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия)
1000-1500
1500-2250
Ч. 4 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения)
5000
7500
Ч.5 ст. 12.15 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 4)
5000
7500
Ч.1 ст. 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части)
500
750
Ч.2 ст. 12.16 (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)
1000-1500
1500-2250
Ч.3 ст. 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением )
5000
7500
Ч. 3.1 ст. 12.16 (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3)
5000
7500
Ч.4 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств)
1500
2250
Ч. 5 ст. 12.16 (нарушение, предусмотренное ч. 4 в Москве или Санкт-Петербурге)
3000
4500
Ч. 6 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств)
500
5000
Ч. 7 ст. 12.16 (нарушение, предусмотренное ч. 6 в Москве или Санкт-Петербурге)
5000
7500
Также вводится новая ч.8 ст. 12.16 за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6, ч. 7
10000
Ч.1.1 ст. 12.17 (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств)
1500
2250
Ч. 1.2 ст. 12.17 (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств совершенное в Москве или Санкт-Петербурге)
3000
4500
Ч. 2 (непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочих с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом)
3000-5000
4500-7500
Ч.1 ст. 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего,)
2500-5000
3750-7500
Ч. 2 ст. 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью)
10000-25000
15000-37500
Ч. 1,2 ст. 12.26 (отказ от прохождения освидетельствования)
30000
45000
Ч. 3 ст. 12.27 (употреблении алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия)
30000
45000
Изменения в размере скидки при оплате штрафа
Для тех, кто привык экономить, оплачивая штрафы в первые 20 дней, тоже есть новость: скидка сокращается. Теперь вместо 50% будет только 25%.
“Зато срок, за который можно успеть оплатить, увеличится до 30 дней.
Раньше штраф в 5 000 рублей можно было оплатить за 2 500. С 2025 года это уже 3 750 рублей. Экономия ощутимо меньше, но есть выбор: платить сразу или ждать долгов и пеней”, - говорит Макс Лоумен.
Куда направят доходы от штрафов
Средства от штрафов поступают в региональные бюджеты. Это позволит:
- - Улучшать дорожную инфраструктуру (ремонт дорог, установка новых знаков и освещения);
- - Совершенствовать систему светофоров и разметки;
- - Финансировать программы повышения безопасности дорожного движения.
- - Доходы от уплаты штрафов за нарушения ПДД на 100 процентов идут в региональный бюджет города и области, где нарушение было совершено. Но в ближайшее время эта практика может измениться. Министерство финансов выдвинуло предложение внести поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым 25% доходов от штрафов будут отправляться в федеральный бюджет, а остальные 75% останутся в региональной казне. Такое предложение уже одобрено Государственной думой. Предполагается, что региональные власти не станут возражать, так как поступления от штрафов не должны сократиться благодаря грядущему ужесточению.
Таким образом, с одной стороны, увеличение штрафов ГИБДД побудит водителей быть более внимательными и аккуратными, чтобы избежать финансовых потерь. Но с другой стороны, незначительное увеличение может радикально не изменить обстановку на дорогах, поскольку лица, постоянно нарушающие ПДД, могут приспособиться к новым суммам, в связи с чем количество нарушений снизится незначительно. Однако в любом случае увеличение штрафов ГИБДД позволит улучшить дорожную обстановку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий; а тенденция увеличения штрафов ГИБДД должна заставить водителей задуматься о том, что в дальнейшем в случае отсутствия снижения таких правонарушений штрафы могут быть увеличены еще сильнее, - отмечает Оксана Васильева.
Эксперты считают, что новые меры по увеличению штрафов направлены на повышение дисциплины среди водителей. Тем не менее важно, чтобы эти изменения также были подкреплены улучшением дорожной инфраструктуры и образовательными инициативами.