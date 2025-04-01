В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор"
В Приморье сеть Светофор оштрафовали и обязали уничтожить опасную продукцию
Женщина у магазина "Светофор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сеть магазинов "Светофор" в Приморье оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения, она также должна уничтожить 1,3 тонны своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Ранее в марте управление информировало, что проверило 16 магазинов сети "Светофор" и дискаунтеров "Маяк" в Приморье, наложен арест на 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции.
В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения
10 февраля, 17:35
"Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Торгсервис 25" (сеть магазинов "Светофор") за нарушение технических регламентов при хранении и реализации пищевой продукции. Обществу назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей, также оно должно утилизировать или уничтожить 1,3 тонны продукции, на которую был наложен арест", - говорится в сообщении.
Компания оштрафована по итогам выездной проверки магазинов в Находке, Дальнегорске, Фокино, в поселках городского типа Пограничный, Ольга и Липовцы. Выявлены реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 6 тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 11 тысяч штук куриных яиц, свыше 780 килограммов кальмара блочной заморозки и другое.
Также проверяющие нашли более 50 килограммов свиных ребер и куриной грудки без маркировки об изготовителе и сроках годности, в отдельных случаях было видно, что мясо полностью размораживалось.
Управление Россельхознадзора вынесло представление об устранении нарушений в течение месяца.
Ранее Роспотребнадзор РФ сообщал, что проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России, были выявлены грубые нарушения обязательных требований, составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, а деятельность 76 объектов торговли приостановлена.