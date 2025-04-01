https://ria.ru/20250401/shtraf-2008540803.html

В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор"

В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор" - РИА Новости, 01.04.2025

В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор"

Сеть магазинов "Светофор" в Приморье оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения, она также должна уничтожить 1,3 тонны своей продукции,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:39:00+03:00

2025-04-01T04:39:00+03:00

2025-04-01T04:40:00+03:00

происшествия

россия

находка

дальнегорск

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сеть магазинов "Светофор" в Приморье оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения, она также должна уничтожить 1,3 тонны своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Ранее в марте управление информировало, что проверило 16 магазинов сети "Светофор" и дискаунтеров "Маяк" в Приморье, наложен арест на 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции. "Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Торгсервис 25" (сеть магазинов "Светофор") за нарушение технических регламентов при хранении и реализации пищевой продукции. Обществу назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей, также оно должно утилизировать или уничтожить 1,3 тонны продукции, на которую был наложен арест", - говорится в сообщении. Компания оштрафована по итогам выездной проверки магазинов в Находке, Дальнегорске, Фокино, в поселках городского типа Пограничный, Ольга и Липовцы. Выявлены реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 6 тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 11 тысяч штук куриных яиц, свыше 780 килограммов кальмара блочной заморозки и другое. Также проверяющие нашли более 50 килограммов свиных ребер и куриной грудки без маркировки об изготовителе и сроках годности, в отдельных случаях было видно, что мясо полностью размораживалось. Управление Россельхознадзора вынесло представление об устранении нарушений в течение месяца. Ранее Роспотребнадзор РФ сообщал, что проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России, были выявлены грубые нарушения обязательных требований, составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, а деятельность 76 объектов торговли приостановлена.

https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html

https://ria.ru/20250319/svetofor-2005938316.html

россия

находка

дальнегорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, находка, дальнегорск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)