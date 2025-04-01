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В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор" - РИА Новости, 01.04.2025
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04:39 01.04.2025 (обновлено: 04:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/shtraf-2008540803.html
В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор"
В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор" - РИА Новости, 01.04.2025
В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор"
Сеть магазинов "Светофор" в Приморье оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения, она также должна уничтожить 1,3 тонны своей продукции,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T04:39:00+03:00
2025-04-01T04:40:00+03:00
происшествия
россия
находка
дальнегорск
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сеть магазинов "Светофор" в Приморье оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения, она также должна уничтожить 1,3 тонны своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Ранее в марте управление информировало, что проверило 16 магазинов сети "Светофор" и дискаунтеров "Маяк" в Приморье, наложен арест на 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции. "Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Торгсервис 25" (сеть магазинов "Светофор") за нарушение технических регламентов при хранении и реализации пищевой продукции. Обществу назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей, также оно должно утилизировать или уничтожить 1,3 тонны продукции, на которую был наложен арест", - говорится в сообщении. Компания оштрафована по итогам выездной проверки магазинов в Находке, Дальнегорске, Фокино, в поселках городского типа Пограничный, Ольга и Липовцы. Выявлены реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 6 тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 11 тысяч штук куриных яиц, свыше 780 килограммов кальмара блочной заморозки и другое. Также проверяющие нашли более 50 килограммов свиных ребер и куриной грудки без маркировки об изготовителе и сроках годности, в отдельных случаях было видно, что мясо полностью размораживалось. Управление Россельхознадзора вынесло представление об устранении нарушений в течение месяца. Ранее Роспотребнадзор РФ сообщал, что проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России, были выявлены грубые нарушения обязательных требований, составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, а деятельность 76 объектов торговли приостановлена.
https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html
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россия
находка
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происшествия, россия, находка, дальнегорск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Находка, Дальнегорск, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье Россельхознадзор оштрафовал сеть магазинов "Светофор"

В Приморье сеть Светофор оштрафовали и обязали уничтожить опасную продукцию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина у магазина "Светофор"
Женщина у магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина у магазина "Светофор". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сеть магазинов "Светофор" в Приморье оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные нарушения, она также должна уничтожить 1,3 тонны своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Ранее в марте управление информировало, что проверило 16 магазинов сети "Светофор" и дискаунтеров "Маяк" в Приморье, наложен арест на 3,6 тонны некачественной и небезопасной продукции.
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"Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Торгсервис 25" (сеть магазинов "Светофор") за нарушение технических регламентов при хранении и реализации пищевой продукции. Обществу назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей, также оно должно утилизировать или уничтожить 1,3 тонны продукции, на которую был наложен арест", - говорится в сообщении.
Компания оштрафована по итогам выездной проверки магазинов в Находке, Дальнегорске, Фокино, в поселках городского типа Пограничный, Ольга и Липовцы. Выявлены реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов свыше 6 тысяч банок рыбных и мясных консервов, более 11 тысяч штук куриных яиц, свыше 780 килограммов кальмара блочной заморозки и другое.
Также проверяющие нашли более 50 килограммов свиных ребер и куриной грудки без маркировки об изготовителе и сроках годности, в отдельных случаях было видно, что мясо полностью размораживалось.
Управление Россельхознадзора вынесло представление об устранении нарушений в течение месяца.
Ранее Роспотребнадзор РФ сообщал, что проверил всю торговую сеть "Светофор" в 45 регионах России, были выявлены грубые нарушения обязательных требований, составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, более 300 материалов переданы в суд, а деятельность 76 объектов торговли приостановлена.
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ПроисшествияРоссияНаходкаДальнегорскФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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