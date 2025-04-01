Рейтинг@Mail.ru
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 01.04.2025 (обновлено: 19:28 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/sboy-2008756867.html
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой - РИА Новости, 01.04.2025
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой
Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:27:00+03:00
2025-04-01T19:28:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве. Как отмечает Роскомнадзор, во вторник с 17.05 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса. "Данные о причинах сбоя не предоставлены. По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008536928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой

РКН сообщил, что фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, он уже устранен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве.
Как отмечает Роскомнадзор, во вторник с 17.05 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса.
"Данные о причинах сбоя не предоставлены. По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете
Вчера, 02:52
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала