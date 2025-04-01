https://ria.ru/20250401/sboy-2008756867.html

В работе сервиса ГИБДД устранили сбой

В работе сервиса ГИБДД устранили сбой - РИА Новости, 01.04.2025

В работе сервиса ГИБДД устранили сбой

Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:27:00+03:00

2025-04-01T19:27:00+03:00

2025-04-01T19:28:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве. Как отмечает Роскомнадзор, во вторник с 17.05 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса. "Данные о причинах сбоя не предоставлены. По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008536928.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество