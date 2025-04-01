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В работе сервиса ГИБДД устранили сбой
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой - РИА Новости, 01.04.2025
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой
Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:27:00+03:00
2025-04-01T19:27:00+03:00
2025-04-01T19:28:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор во вторник фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, причина неизвестна, однако сейчас он работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в ведомстве. Как отмечает Роскомнадзор, во вторник с 17.05 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса. "Данные о причинах сбоя не предоставлены. По информации МВД, в настоящее время проблемы устранены. Сервис работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
В работе сервиса ГИБДД устранили сбой
РКН сообщил, что фиксировал сбой в работе сервиса ГИБДД, он уже устранен