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Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России

Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России - РИА Новости, 02.04.2025

Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России

Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-01T23:53:00+03:00

2025-04-01T23:53:00+03:00

2025-04-02T01:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине."Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", — говорится в совместном заявлении законодателей.В их число входят как представители правящей Республиканской партии, так и демократов. От первой из них законопроект ведет сенатор Линдси Грэм*.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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