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Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России - РИА Новости, 02.04.2025
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23:53 01.04.2025 (обновлено: 01:28 02.04.2025)
https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008780438.html
Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России
Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России - РИА Новости, 02.04.2025
Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России
Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T23:53:00+03:00
2025-04-02T01:28:00+03:00
россия
сша
москва
в мире
украина
линдси грэм*
сенат сша
республиканская партия сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине."Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", — говорится в совместном заявлении законодателей.В их число входят как представители правящей Республиканской партии, так и демократов. От первой из них законопроект ведет сенатор Линдси Грэм*.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html
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Россия, США, Москва, В мире, Украина, Линдси Грэм*, Сенат США, Республиканская партия США, Демократическая партия США
Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России

Группа из 50 сенаторов хочет ужесточить санкции США при отказе РФ от переговоров

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций, если Россия откажется участвовать в мирном процессе по Украине.
"Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", — говорится в совместном заявлении законодателей.
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В их число входят как представители правящей Республиканской партии, так и демократов. От первой из них законопроект ведет сенатор Линдси Грэм*.

Мирный процесс

Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
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Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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