https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008772332.html

СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью

СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью - РИА Новости, 01.04.2025

СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против судов с российской нефтью

США рассматривают введение агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, заявила журналист Fox News Джеки Хейнрич в соцсети Х со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T21:54:00+03:00

2025-04-01T21:54:00+03:00

2025-04-01T22:21:00+03:00

россия

сша

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. США рассматривают введение агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, заявила журналист Fox News Джеки Хейнрич в соцсети Х со ссылкой на источник. "Администрация (Белого дома. — Прим. ред.) рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского "теневого флота", — написала она.По информации журналиста, в Вашингтоне оценивают эффективность действующих антироссийских ограничений на "уровне 3 из 10". Что касается новых мер, то Штаты могут попытаться ввести запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю, утверждает Хейнрич.В воскресенье телеканал NBC News сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил вторичными пошлинами в размере от 25 до 50 процентов на всю нефть, экспортируемую из России, в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. При этом чуть позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил, что Россия продолжает контактировать с США по теме урегулирования украинского кризиса, но для подобного диалога необходимы дополнительные усилия.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250331/mid-2008349745.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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сша

вашингтон (штат)

украина

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россия, сша, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, владимир путин, украина