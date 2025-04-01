Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008757587.html
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА
США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:35:00+03:00
2025-04-01T19:35:00+03:00
оаэ
иран
китай
министерство финансов сша
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_dc9b50315273aef048ac99fc2e609133.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию "для использования на Украине", говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). "OFAC в координации с минюстом США вводит санкции против сети из шести юридических и двух физических лиц из Ирана, ОАЭ и КНР, занимающихся закупкой компонентов для БПЛА в пользу иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) - ведущего производителя иранских БПЛА", - говорится в заявлении. В санкционный список внесены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад. Компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.
https://ria.ru/20250327/vengriya-2007776927.html
https://ria.ru/20241031/bpla-1981067187.html
оаэ
иран
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b922a07beb09e25d74002463281d2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, иран, китай, министерство финансов сша, в мире, сша
ОАЭ, Иран, Китай, Министерство финансов США, В мире, США
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА

Минфин США ввел санкции против шести компаний, производящих БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию "для использования на Украине", говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
«
"OFAC в координации с минюстом США вводит санкции против сети из шести юридических и двух физических лиц из Ирана, ОАЭ и КНР, занимающихся закупкой компонентов для БПЛА в пользу иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) - ведущего производителя иранских БПЛА", - говорится в заявлении.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Венгрия попросила США исключить из санкций проект АЭС "Пакш-2"
27 марта, 19:03
В санкционный список внесены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад.
Компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Поставщик БПЛА для американской армии и ВСУ столкнулся с кризисом поставок
31 октября 2024, 10:06
 
ОАЭИранКитайМинистерство финансов СШАВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала