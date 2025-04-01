https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008757587.html
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА - РИА Новости, 01.04.2025
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА
США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:35:00+03:00
2025-04-01T19:35:00+03:00
2025-04-01T19:35:00+03:00
оаэ
иран
китай
министерство финансов сша
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_dc9b50315273aef048ac99fc2e609133.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию "для использования на Украине", говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). "OFAC в координации с минюстом США вводит санкции против сети из шести юридических и двух физических лиц из Ирана, ОАЭ и КНР, занимающихся закупкой компонентов для БПЛА в пользу иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) - ведущего производителя иранских БПЛА", - говорится в заявлении. В санкционный список внесены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад. Компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.
https://ria.ru/20250327/vengriya-2007776927.html
https://ria.ru/20241031/bpla-1981067187.html
оаэ
иран
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746270053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b922a07beb09e25d74002463281d2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, иран, китай, министерство финансов сша, в мире, сша
ОАЭ, Иран, Китай, Министерство финансов США, В мире, США
США ввели санкции против компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с БПЛА
Минфин США ввел санкции против шести компаний, производящих БПЛА