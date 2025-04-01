https://ria.ru/20250401/sammit-2008663028.html

Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине

Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине - РИА Новости, 01.04.2025

Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине

Неформальные саммиты и встречи, которые проходят в разных форматах в рамках Европейского союза, не приносят никаких конкретных планов по урегулированию ситуации РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:51:00+03:00

2025-04-01T14:51:00+03:00

2025-04-01T14:51:00+03:00

в мире

украина

словакия

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петер пеллегрини

анджей дуда

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 1 апр - РИА Новости. Неформальные саммиты и встречи, которые проходят в разных форматах в рамках Европейского союза, не приносят никаких конкретных планов по урегулированию ситуации на Украине, сказал президент Словакии Петер Пеллегрини. "Мы сошлись в том, что необходимо искать способ, чтобы мы пришли к прочному миру (на Украине - ред.), который будет гарантировать безопасность и Словакии, и Польше, чтобы это было не краткосрочным решением, а долгосрочным. Разные инициативы, которые проходят на полях Европейского союза, разные саммиты и встречи не приносят конкретных результатов и конкретный план", - сказал Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который прибыл в Словакию с визитом. Он отметил, что ни одна из европейских стран не предложила конкретного плана по Украине, он не был предложен и на неформальных встречах, которые проходили в Париже и Лондоне. В феврале словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал неформальный саммит по Украине в Париже встречей "друзей войны", заявив, что Словакии нечего делать на таких встречах, поскольку она выступает за мир.

https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html

украина

словакия

польша

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в мире, украина, словакия, польша, петер пеллегрини, анджей дуда, роберт фицо