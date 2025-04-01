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Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
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14:51 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/sammit-2008663028.html
Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине
Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине
Неформальные саммиты и встречи, которые проходят в разных форматах в рамках Европейского союза, не приносят никаких конкретных планов по урегулированию ситуации РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:51:00+03:00
2025-04-01T14:51:00+03:00
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украина
словакия
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петер пеллегрини
анджей дуда
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 1 апр - РИА Новости. Неформальные саммиты и встречи, которые проходят в разных форматах в рамках Европейского союза, не приносят никаких конкретных планов по урегулированию ситуации на Украине, сказал президент Словакии Петер Пеллегрини. "Мы сошлись в том, что необходимо искать способ, чтобы мы пришли к прочному миру (на Украине - ред.), который будет гарантировать безопасность и Словакии, и Польше, чтобы это было не краткосрочным решением, а долгосрочным. Разные инициативы, которые проходят на полях Европейского союза, разные саммиты и встречи не приносят конкретных результатов и конкретный план", - сказал Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который прибыл в Словакию с визитом. Он отметил, что ни одна из европейских стран не предложила конкретного плана по Украине, он не был предложен и на неформальных встречах, которые проходили в Париже и Лондоне. В феврале словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал неформальный саммит по Украине в Париже встречей "друзей войны", заявив, что Словакии нечего делать на таких встречах, поскольку она выступает за мир.
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html
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в мире, украина, словакия, польша, петер пеллегрини, анджей дуда, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Польша, Петер Пеллегрини, Анджей Дуда, Роберт Фицо
Президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине

Глава Словакии Пеллегрини: саммиты ЕС не приносят конкретных планов по Украине

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 апр - РИА Новости. Неформальные саммиты и встречи, которые проходят в разных форматах в рамках Европейского союза, не приносят никаких конкретных планов по урегулированию ситуации на Украине, сказал президент Словакии Петер Пеллегрини.
"Мы сошлись в том, что необходимо искать способ, чтобы мы пришли к прочному миру (на Украине - ред.), который будет гарантировать безопасность и Словакии, и Польше, чтобы это было не краткосрочным решением, а долгосрочным. Разные инициативы, которые проходят на полях Европейского союза, разные саммиты и встречи не приносят конкретных результатов и конкретный план", - сказал Пеллегрини в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который прибыл в Словакию с визитом.
Он отметил, что ни одна из европейских стран не предложила конкретного плана по Украине, он не был предложен и на неформальных встречах, которые проходили в Париже и Лондоне.
В феврале словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал неформальный саммит по Украине в Париже встречей "друзей войны", заявив, что Словакии нечего делать на таких встречах, поскольку она выступает за мир.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
19 февраля, 22:55
 
В миреУкраинаСловакияПольшаПетер ПеллегриниАнджей ДудаРоберт Фицо
 
 
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