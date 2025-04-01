https://ria.ru/20250401/rzhd-2008722012.html

РЖД восстановили работу мобильного приложения после DDoS-атаки

РЖД восстановили работу мобильного приложения после DDoS-атаки - РИА Новости, 01.04.2025

РЖД восстановили работу мобильного приложения после DDoS-атаки

РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу мобильного приложения, сообщила компания. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:13:00+03:00

2025-04-01T17:13:00+03:00

2025-04-01T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу мобильного приложения, сообщила компания.Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме.Позднее РЖД сообщили, что восстановили работу сайта."Работа приложения "РЖД Пассажирам" восстановлена. Из-за высокой нагрузки информация в нем может загружаться дольше обычного, но мы решаем эту проблему", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20250322/lovit-2006651067.html

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