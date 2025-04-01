https://ria.ru/20250401/rzhd-2008683253.html
РЖД восстановили работу сайта после DDoS-атаки
РЖД восстановили работу сайта после DDoS-атаки - РИА Новости, 01.04.2025
РЖД восстановили работу сайта после DDoS-атаки
РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:36:00+03:00
2025-04-01T15:36:00+03:00
2025-04-01T15:39:00+03:00
ржд
технологии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания.Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме."Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД... Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20250331/metro-2008411537.html
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008536928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, технологии, россия, общество
РЖД, Технологии, Россия, Общество
РЖД восстановили работу сайта после DDoS-атаки
РЖД восстановили работу сайта после массированной DDoS-атаки