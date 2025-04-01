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Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 01.04.2025
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11:41 01.04.2025 (обновлено: 12:34 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/rzhd-2008595989.html
Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 01.04.2025
Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу, кассы на вокзалах работают штатно и продажа... РИА Новости, 01.04.2025
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2025-04-01T12:34:00+03:00
ржд
технологии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу, кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов идет в обычном режиме, сообщила компания."Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении РЖД."504 Gateway Time-out", - указано в сообщении при попытке открыть сайт РЖД.Приложение РЖД по продаже билетов открывается, но при вводе станции и поиске билетов оно "зависает"."Сервер не отвечает. Проверьте настройки интернет-соединения. Если включен VPN - отключите его и повторите попытку", - написано на экране в ответ.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ржд, технологии
РЖД, Технологии
Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и приложение РЖД подверглись массированной DDOS-атаке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Поезд РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу, кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов идет в обычном режиме, сообщила компания.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении РЖД.
"504 Gateway Time-out", - указано в сообщении при попытке открыть сайт РЖД.
Приложение РЖД по продаже билетов открывается, но при вводе станции и поиске билетов оно "зависает".
"Сервер не отвечает. Проверьте настройки интернет-соединения. Если включен VPN - отключите его и повторите попытку", - написано на экране в ответ.
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РЖДТехнологии
 
 
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