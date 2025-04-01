https://ria.ru/20250401/rzhd-2008595989.html

Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 01.04.2025

Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу, кассы на вокзалах работают штатно и продажа... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:41:00+03:00

2025-04-01T11:41:00+03:00

2025-04-01T12:34:00+03:00

ржд

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу, кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов идет в обычном режиме, сообщила компания."Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении РЖД."504 Gateway Time-out", - указано в сообщении при попытке открыть сайт РЖД.Приложение РЖД по продаже билетов открывается, но при вводе станции и поиске билетов оно "зависает"."Сервер не отвечает. Проверьте настройки интернет-соединения. Если включен VPN - отключите его и повторите попытку", - написано на экране в ответ.

https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, технологии