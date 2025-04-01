https://ria.ru/20250401/rubio-2008548143.html

Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции

Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции - РИА Новости, 01.04.2025

Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за совместную работу в сфере миграции и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:29:00+03:00

2025-04-01T06:29:00+03:00

2025-04-01T06:29:00+03:00

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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за совместную работу в сфере миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить поток нелегальных мигрантов, сообщило мексиканское внешнеполитическое ведомство в блоге МИД Мексики в Х. "Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки. В завершение встречи договорились о возможном визите Марко Рубио в Мексику в ближайшее время", - говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, в ходе беседы чиновники обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, включая усилия по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжение работы в рамках трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC, а также назначение бывшего посла в Мексике Кристофера Ландау новым заместителем государственного секретаря США. "Что касается экономических вопросов, глава МИД Мексики подчеркнул значимость поддержания T-MEC и ближайшую необходимость его пересмотра, учитывая положительные результаты для всех трех стран", - добавили в мексиканском МИД. Газета New York Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США сообщила, что за март в страну нелегально попали около 7 тысяч человек, это на 94% меньше, чем годом ранее, когда были зафиксированы 137 000 нелегалов. Февральский показатель в 8300 нелегальных мигрантов стал самым низким за последние 25 лет.

https://ria.ru/20250305/obraschenie_trampa-2003109734.html

https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, сша, марко рубио