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Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции - РИА Новости, 01.04.2025
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06:29 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/rubio-2008548143.html
Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции
Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции - РИА Новости, 01.04.2025
Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за совместную работу в сфере миграции и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:29:00+03:00
2025-04-01T06:29:00+03:00
в мире
мексика
сша
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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за совместную работу в сфере миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить поток нелегальных мигрантов, сообщило мексиканское внешнеполитическое ведомство в блоге МИД Мексики в Х. "Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки. В завершение встречи договорились о возможном визите Марко Рубио в Мексику в ближайшее время", - говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, в ходе беседы чиновники обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, включая усилия по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжение работы в рамках трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC, а также назначение бывшего посла в Мексике Кристофера Ландау новым заместителем государственного секретаря США. "Что касается экономических вопросов, глава МИД Мексики подчеркнул значимость поддержания T-MEC и ближайшую необходимость его пересмотра, учитывая положительные результаты для всех трех стран", - добавили в мексиканском МИД. Газета New York Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США сообщила, что за март в страну нелегально попали около 7 тысяч человек, это на 94% меньше, чем годом ранее, когда были зафиксированы 137 000 нелегалов. Февральский показатель в 8300 нелегальных мигрантов стал самым низким за последние 25 лет.
https://ria.ru/20250305/obraschenie_trampa-2003109734.html
https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html
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в мире, мексика, сша, марко рубио
В мире, Мексика, США, Марко Рубио
Рубио поблагодарил Мексику за работу в сфере миграции

Рубио на переговорах поблагодарил Мексику за снижение потока нелегалов

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил благодарность за совместную работу в сфере миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить поток нелегальных мигрантов, сообщило мексиканское внешнеполитическое ведомство в блоге МИД Мексики в Х.
"Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки. В завершение встречи договорились о возможном визите Марко Рубио в Мексику в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в ведомстве, в ходе беседы чиновники обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, включая усилия по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжение работы в рамках трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC, а также назначение бывшего посла в Мексике Кристофера Ландау новым заместителем государственного секретаря США.
"Что касается экономических вопросов, глава МИД Мексики подчеркнул значимость поддержания T-MEC и ближайшую необходимость его пересмотра, учитывая положительные результаты для всех трех стран", - добавили в мексиканском МИД.
Газета New York Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США сообщила, что за март в страну нелегально попали около 7 тысяч человек, это на 94% меньше, чем годом ранее, когда были зафиксированы 137 000 нелегалов. Февральский показатель в 8300 нелегальных мигрантов стал самым низким за последние 25 лет.
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