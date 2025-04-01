https://ria.ru/20250401/rt-2008759358.html

Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа

Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа - РИА Новости, 01.04.2025

Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа

Индийским СМИ нужно следовать в том числе примеру телеканала RT, чтобы выйти на мировой уровень, заявила в ходе дискуссий в парламенте Индии член оппозиционной... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:46:00+03:00

2025-04-01T19:46:00+03:00

2025-04-01T22:03:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр — РИА Новости. Индийским СМИ нужно следовать в том числе примеру телеканала RT, чтобы выйти на мировой уровень, заявила в ходе дискуссий в парламенте Индии член оппозиционной партии "Тринамул конгресс" и журналист Сагарика Гхош."Новые медиатехнологии сокращают масштабы мира. Уникальная идентичность Индии как яркой демократии, основанной на разнообразии и плюрализме, является преимуществом международного порядка и должна быть представлена на мировой арене. Это может произойти только в том случае, если наша национальная телекомпания Doordarshan стремится стать телекомпанией по-настоящему мирового класса. Телеканал Russia Today быстро расширяется и доносит видение России до всего мира. Такие телеканалы, как Al Jazeera, используют государственное финансирование для распространения арабского голоса в мире. Doordarshan может сыграть эту роль, но для этого ему нужны первоклассный современный контент и управление", — сказала она.Doordarshan является государственным общественным телевизионным вещателем Индии. Созданный правительством 15 сентября 1959 года телеканал принадлежит Министерству информации и вещания, представляет собой одно из двух подразделений Prasar Bharati. Doordarshan — одна из крупнейших индийских вещательных организаций с точки зрения инфраструктуры студий и передатчиков, предоставляющая услуги телевидения, радио, онлайн и мобильной связи в столичной и региональной Индии, а также на международном уровне.

https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html

https://ria.ru/20250318/karlson-2005752561.html

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в мире, индия, россия, телеканал rt