Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа
Парламентарий Гхош заявила, что индийским СМИ нужно следовать примеру RT
© Фото : RTСтудия RT
© Фото : RT
Студия RT. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр — РИА Новости. Индийским СМИ нужно следовать в том числе примеру телеканала RT, чтобы выйти на мировой уровень, заявила в ходе дискуссий в парламенте Индии член оппозиционной партии "Тринамул конгресс" и журналист Сагарика Гхош.
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"Новые медиатехнологии сокращают масштабы мира. Уникальная идентичность Индии как яркой демократии, основанной на разнообразии и плюрализме, является преимуществом международного порядка и должна быть представлена на мировой арене. Это может произойти только в том случае, если наша национальная телекомпания Doordarshan стремится стать телекомпанией по-настоящему мирового класса. Телеканал Russia Today быстро расширяется и доносит видение России до всего мира. Такие телеканалы, как Al Jazeera, используют государственное финансирование для распространения арабского голоса в мире. Doordarshan может сыграть эту роль, но для этого ему нужны первоклассный современный контент и управление", — сказала она.
Doordarshan является государственным общественным телевизионным вещателем Индии. Созданный правительством 15 сентября 1959 года телеканал принадлежит Министерству информации и вещания, представляет собой одно из двух подразделений Prasar Bharati. Doordarshan — одна из крупнейших индийских вещательных организаций с точки зрения инфраструктуры студий и передатчиков, предоставляющая услуги телевидения, радио, онлайн и мобильной связи в столичной и региональной Индии, а также на международном уровне.
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