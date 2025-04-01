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Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа - РИА Новости, 01.04.2025
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19:46 01.04.2025 (обновлено: 22:03 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/rt-2008759358.html
Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа
Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа - РИА Новости, 01.04.2025
Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа
Индийским СМИ нужно следовать в том числе примеру телеканала RT, чтобы выйти на мировой уровень, заявила в ходе дискуссий в парламенте Индии член оппозиционной... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:46:00+03:00
2025-04-01T22:03:00+03:00
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр — РИА Новости. Индийским СМИ нужно следовать в том числе примеру телеканала RT, чтобы выйти на мировой уровень, заявила в ходе дискуссий в парламенте Индии член оппозиционной партии "Тринамул конгресс" и журналист Сагарика Гхош.&quot;Новые медиатехнологии сокращают масштабы мира. Уникальная идентичность Индии как яркой демократии, основанной на разнообразии и плюрализме, является преимуществом международного порядка и должна быть представлена на мировой арене. Это может произойти только в том случае, если наша национальная телекомпания Doordarshan стремится стать телекомпанией по-настоящему мирового класса. Телеканал Russia Today быстро расширяется и доносит видение России до всего мира. Такие телеканалы, как Al Jazeera, используют государственное финансирование для распространения арабского голоса в мире. Doordarshan может сыграть эту роль, но для этого ему нужны первоклассный современный контент и управление&quot;, — сказала она.Doordarshan является государственным общественным телевизионным вещателем Индии. Созданный правительством 15 сентября 1959 года телеканал принадлежит Министерству информации и вещания, представляет собой одно из двух подразделений Prasar Bharati. Doordarshan — одна из крупнейших индийских вещательных организаций с точки зрения инфраструктуры студий и передатчиков, предоставляющая услуги телевидения, радио, онлайн и мобильной связи в столичной и региональной Индии, а также на международном уровне.
https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html
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5
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96
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в мире, индия, россия, телеканал rt
В мире, Индия, Россия, Телеканал RT
Индийский парламентарий поставила RT в пример национальным медиа

Парламентарий Гхош заявила, что индийским СМИ нужно следовать примеру RT

© Фото : RTСтудия RT
Студия RT - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : RT
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр — РИА Новости. Индийским СМИ нужно следовать в том числе примеру телеканала RT, чтобы выйти на мировой уровень, заявила в ходе дискуссий в парламенте Индии член оппозиционной партии "Тринамул конгресс" и журналист Сагарика Гхош.
«

"Новые медиатехнологии сокращают масштабы мира. Уникальная идентичность Индии как яркой демократии, основанной на разнообразии и плюрализме, является преимуществом международного порядка и должна быть представлена на мировой арене. Это может произойти только в том случае, если наша национальная телекомпания Doordarshan стремится стать телекомпанией по-настоящему мирового класса. Телеканал Russia Today быстро расширяется и доносит видение России до всего мира. Такие телеканалы, как Al Jazeera, используют государственное финансирование для распространения арабского голоса в мире. Doordarshan может сыграть эту роль, но для этого ему нужны первоклассный современный контент и управление", — сказала она.

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20 марта, 15:50
Doordarshan является государственным общественным телевизионным вещателем Индии. Созданный правительством 15 сентября 1959 года телеканал принадлежит Министерству информации и вещания, представляет собой одно из двух подразделений Prasar Bharati. Doordarshan — одна из крупнейших индийских вещательных организаций с точки зрения инфраструктуры студий и передатчиков, предоставляющая услуги телевидения, радио, онлайн и мобильной связи в столичной и региональной Индии, а также на международном уровне.
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