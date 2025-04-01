https://ria.ru/20250401/rozysk-2008732866.html

МВД разыскивает трех россиян за подрывную идеологическую работу

МВД разыскивает трех россиян за подрывную идеологическую работу - РИА Новости, 01.04.2025

МВД разыскивает трех россиян за подрывную идеологическую работу

МВД РФ разыскивает трех россиян, в том числе членов ФБК*, по обвинению в совершении и причастности к преступлениям террористической и экстремистской... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:47:00+03:00

2025-04-01T17:47:00+03:00

2025-04-01T17:47:00+03:00

россия

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МВД РФ разыскивает трех россиян, в том числе членов ФБК*, по обвинению в совершении и причастности к преступлениям террористической и экстремистской направленности, сообщается на сайте "МВД Медиа". Отмечается, что профильные подразделения МВД РФ проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах. Так, указанные лица, являясь гражданами РФ, осуществляют деятельность, цель которой – дискредитация государственной политики нашей страны и дестабилизация обстановки в регионах. "В то время, когда тысячи наших сограждан в рамках специальной военной операции отстаивают с оружием в руках национальные интересы и территориальную целостность Российской Федерации, эти предатели Родины ведут подрывную идеологическую работу в отношении своего народа", - говорится в сообщении. "В частности, по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений органами внутренних дел разыскиваются: Низовцев Дмитрий Александрович** (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов - ред.), 1987 года рождения, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 282.1, ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст.205.2, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ; Шаведдинов Руслан Табризович**, 1996 года рождения, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 282.1, ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ; Волохонская Нина Львовна**, 1994 года рождения, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 282.1УК РФ", - добавляется в сообщении. Также на причастность к указанной преступной деятельности проверяются иноагенты Даниил Голубев**, Павел Грибунин**, а также Артем Ионов**. Согласно материалам ведомства, среди вышеперечисленных беглецов есть лица, участвовавшие в деятельности ФБК* и в несогласованных акциях, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250213/shtraf-1999168002.html

https://ria.ru/20250202/dolgi-1996856589.html

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия