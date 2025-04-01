Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков
Рябков: РФ не может принять предложения США по Украине как есть
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия серьезно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их как есть, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Предлагаемые модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. <...> Все, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами", — пояснил он.
Затем должен произойти переход к неким другим моделям и схемам, в которых, по оценке Рябкова, сейчас нет места главному требованию России, а именно решению проблем, связанных с первопричинами конфликта.
"Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", — указал дипломат.
У Москвы есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к указанному вопросу, который отрабатывается и отрабатывался в том числе переговорной командой на недавних переговорах в Эр-Рияде, резюмировал замминистра.
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Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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