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Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков - РИА Новости, 01.04.2025
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14:23 01.04.2025 (обновлено: 15:12 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html
Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков
Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков - РИА Новости, 01.04.2025
Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков
Россия серьезно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их как есть, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:23:00+03:00
2025-04-01T15:12:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия серьезно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их как есть, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Предлагаемые модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. &lt;...&gt; Все, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами", — пояснил он.Затем должен произойти переход к неким другим моделям и схемам, в которых, по оценке Рябкова, сейчас нет места главному требованию России, а именно решению проблем, связанных с первопричинами конфликта. "Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", — указал дипломат.У Москвы есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к указанному вопросу, который отрабатывается и отрабатывался в том числе переговорной командой на недавних переговорах в Эр-Рияде, резюмировал замминистра. Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008307118.html
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html
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россия, сша, украина, в мире, сергей рябков, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Украина, В мире, Сергей Рябков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков

Рябков: РФ не может принять предложения США по Украине как есть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия серьезно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их как есть, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Предлагаемые модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. <...> Все, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами", — пояснил он.
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Затем должен произойти переход к неким другим моделям и схемам, в которых, по оценке Рябкова, сейчас нет места главному требованию России, а именно решению проблем, связанных с первопричинами конфликта.
"Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", — указал дипломат.
У Москвы есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к указанному вопросу, который отрабатывается и отрабатывался в том числе переговорной командой на недавних переговорах в Эр-Рияде, резюмировал замминистра.
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Переговоры о прекращении огня на Украине

Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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