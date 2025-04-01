https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html

Россия передала США данные об ударах ВСУ по энергообъектам

Россия передала США данные об ударах ВСУ по энергообъектам - РИА Новости, 01.04.2025

Россия передала США данные об ударах ВСУ по энергообъектам

Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию об ударах ВСУ по энергообъектам в нарушение действующего моратория, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:40:00+03:00

2025-04-01T17:40:00+03:00

2025-04-01T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия передала США, ООН и ОБСЕ информацию об ударах ВСУ по энергообъектам в нарушение действующего моратория, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, на сегодняшнем совещании Совета безопасности министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту о несоблюдении Украиной договоренности по прекращению атак на энергоинфраструктуру. Он также перечислил объекты, которые стали целями БПЛА противника за прошедший период."Перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью", — указал Лавров.Он подчеркнул, что Россия со своей стороны не нарушает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008307118.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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