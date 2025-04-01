https://ria.ru/20250401/rossija-2008730237.html

Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам

Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 01.04.2025

Лавров заявил о соблюдении Россией моратория на удары по энергообъектам

Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:37:00+03:00

2025-04-01T17:37:00+03:00

2025-04-01T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом 18 марта", - отметил Лавров. По его словам, президент РФ Владимир Путин рассказал, что в тот момент семь беспилотников летели атаковать цели на Украине, и они были уничтожены российскими средствами ПВО и самолетом, который дежурил в то время в небе."И с тех пор мы этой договоренности с президентом Трампом придерживаемся на сто процентов", - заявил глава МИД РФ.Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html

https://ria.ru/20250326/rubio-2007574002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий песков, безопасность