https://ria.ru/20250401/rossija-2008629710.html

Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией

Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025

Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией

Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии о... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:14:00+03:00

2025-04-01T13:14:00+03:00

2025-04-01T13:14:00+03:00

россия

финляндия

дмитрий песков

политика

александер стубб

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии о необходимости "морально готовиться" к восстановлению отношений с РФ. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией. "Президент (России Владимир - ред.) Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает", - сказал Песков журналистам, комментируя слова президента Финляндии.

https://ria.ru/20250401/bouz-2008623168.html

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Ольга Фомченкова

россия, финляндия, дмитрий песков, политика, александер стубб