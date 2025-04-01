https://ria.ru/20250401/rossija-2008629710.html
Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией
Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией
Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии о... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:14:00+03:00
2025-04-01T13:14:00+03:00
2025-04-01T13:14:00+03:00
россия
финляндия
дмитрий песков
политика
александер стубб
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии о необходимости "морально готовиться" к восстановлению отношений с РФ. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией. "Президент (России Владимир - ред.) Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает", - сказал Песков журналистам, комментируя слова президента Финляндии.
https://ria.ru/20250401/bouz-2008623168.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, дмитрий песков, политика, александер стубб
Россия, Финляндия, Дмитрий Песков, Политика, Александер Стубб
Песков прокомментировал слова Стубба о восстановлении отношений с Россией
Песков: Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает