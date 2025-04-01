https://ria.ru/20250401/rossija-2008556122.html
Россия объявила в розыск украинца, осквернившего мемориал ВОВ
Россия объявила в розыск украинца, осквернившего мемориал ВОВ - РИА Новости, 01.04.2025
Россия объявила в розыск украинца, осквернившего мемориал ВОВ
Гражданина Украины, который в РФ является фигурантом дела по факту повреждения братских могил советских воинов, объявили в международный розыск, он заочно... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:36:00+03:00
2025-04-01T08:36:00+03:00
2025-04-01T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гражданина Украины, который в РФ является фигурантом дела по факту повреждения братских могил советских воинов, объявили в международный розыск, он заочно арестован, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе предварительного расследования установлено совершение демонтажа с поверхности мемориала… посвященного лицам, защищавшим отечество в период Великой Отечественной войны… барельефных изображений орденов…, чем был причинен ущерб историко-культурному значению мемориального объекта", - сказано в материалах. Уточняется, что мужчина заочно привлечен к ответственности по статье 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Столичный суд в конце января вынес решение о заключении его под стражу на два месяца с момента экстрадиции, либо задержания на территории РФ. Защита украинца настаивала на незаконности данного решения так как, в частности, обвиняемый не принимал участия в судебном заседании и его позиция по делу неизвестна. Отмечается, что при принятии решения о заочном аресте суд проверил наличие достаточных данных об имевшем место событии преступления, а также обоснованность подозрения в возможной причастности к нему фигуранта.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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происшествия, россия
Россия объявила в розыск украинца, осквернившего мемориал ВОВ
Россия объявила в международный розыск украинца, осквернившего мемориал ВОВ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гражданина Украины, который в РФ является фигурантом дела по факту повреждения братских могил советских воинов, объявили в международный розыск, он заочно арестован, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В ходе предварительного расследования установлено совершение демонтажа с поверхности мемориала… посвященного лицам, защищавшим отечество в период Великой Отечественной войны… барельефных изображений орденов…, чем был причинен ущерб историко-культурному значению мемориального объекта", - сказано в материалах.
Уточняется, что мужчина заочно привлечен к ответственности по статье 243.4 УК РФ
(Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).
Столичный суд в конце января вынес решение о заключении его под стражу на два месяца с момента экстрадиции, либо задержания на территории РФ.
Защита украинца настаивала на незаконности данного решения так как, в частности, обвиняемый не принимал участия в судебном заседании и его позиция по делу неизвестна.
Отмечается, что при принятии решения о заочном аресте суд проверил наличие достаточных данных об имевшем место событии преступления, а также обоснованность подозрения в возможной причастности к нему фигуранта.