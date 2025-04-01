Рейтинг@Mail.ru
Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/rossija-2008532436.html
Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав
Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав - РИА Новости, 01.04.2025
Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав
В РФ с 1 апреля иностранцам, получившим вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, необходимо сдавать в Госавтоинспекции... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:28:00+03:00
2025-04-01T01:28:00+03:00
общество
авто
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584269986_0:141:2000:1266_1920x0_80_0_0_3fc07d43a8e779754be8ae1f7d5f10cd.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля иностранцам, получившим вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, необходимо сдавать в Госавтоинспекции экзамен по теории, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе, чтобы обменять зарубежное водительское удостоверение на российское. Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу сегодня. "Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий "M", "A", "B" и подкатегорий "A1", "B1", производится лицам... после успешной сдачи теоретического экзамена без прохождения профессионального обучения, предусмотренного пунктом 1 статьи 26 настоящего Федерального закона", - говорится в документе Кроме того, для обмена национальных прав на управление грузовиками и автобусами (категории C и D, а также их подкатегории, в том числе для езды с прицепом) придется пройти курс обучения в автошколе, а затем сдать и теорию, и вождение. В документе уточняется, что подобные требования не распространяются на водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.
https://ria.ru/20250401/rossija-2008530617.html
https://ria.ru/20250330/yurist-2008197290.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584269986_194:0:1971:1333_1920x0_80_0_0_ad2cb4ee27db633293b21ecc6920f5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, белоруссия
Общество, Авто, Россия, Белоруссия
Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав

В России с 1 апреля иностранцам с ВНЖ придется сдавать в ГИБДД экзамен по теории

© Depositphotos.com / alexrathsМолодой человек демонстрирует водительское удостоверение
Молодой человек демонстрирует водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Depositphotos.com / alexraths
Молодой человек демонстрирует водительское удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля иностранцам, получившим вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, необходимо сдавать в Госавтоинспекции экзамен по теории, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе, чтобы обменять зарубежное водительское удостоверение на российское.
Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу сегодня.
Водительское удостоверение нового образца, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В России перестанет действовать часть иностранных водительских прав
01:11
"Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий "M", "A", "B" и подкатегорий "A1", "B1", производится лицам... после успешной сдачи теоретического экзамена без прохождения профессионального обучения, предусмотренного пунктом 1 статьи 26 настоящего Федерального закона", - говорится в документе
Кроме того, для обмена национальных прав на управление грузовиками и автобусами (категории C и D, а также их подкатегории, в том числе для езды с прицепом) придется пройти курс обучения в автошколе, а затем сдать и теорию, и вождение.
В документе уточняется, что подобные требования не распространяются на водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Юрист предупредил о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля
30 марта, 03:32
 
ОбществоАвтоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала