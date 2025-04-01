https://ria.ru/20250401/rossija-2008532436.html

Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав

Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав - РИА Новости, 01.04.2025

Некоторым иностранцам придется сдавать экзамены для обмена зарубежных прав

В РФ с 1 апреля иностранцам, получившим вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, необходимо сдавать в Госавтоинспекции... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:28:00+03:00

2025-04-01T01:28:00+03:00

2025-04-01T01:28:00+03:00

общество

авто

россия

белоруссия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля иностранцам, получившим вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, необходимо сдавать в Госавтоинспекции экзамен по теории, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе, чтобы обменять зарубежное водительское удостоверение на российское. Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу сегодня. "Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий "M", "A", "B" и подкатегорий "A1", "B1", производится лицам... после успешной сдачи теоретического экзамена без прохождения профессионального обучения, предусмотренного пунктом 1 статьи 26 настоящего Федерального закона", - говорится в документе Кроме того, для обмена национальных прав на управление грузовиками и автобусами (категории C и D, а также их подкатегории, в том числе для езды с прицепом) придется пройти курс обучения в автошколе, а затем сдать и теорию, и вождение. В документе уточняется, что подобные требования не распространяются на водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.

https://ria.ru/20250401/rossija-2008530617.html

https://ria.ru/20250330/yurist-2008197290.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия, белоруссия