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Иностранцев смогут штрафовать на 15 тысяч рублей за недействительные права - РИА Новости, 01.04.2025
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00:50 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/rossija-2008527951.html
Иностранцев смогут штрафовать на 15 тысяч рублей за недействительные права
Иностранцев смогут штрафовать на 15 тысяч рублей за недействительные права - РИА Новости, 01.04.2025
Иностранцев смогут штрафовать на 15 тысяч рублей за недействительные права
В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:50:00+03:00
2025-04-01T00:50:00+03:00
общество
авто
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мигранты
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, вождение по таким документам грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу во вторник. Иностранными правами также не смогут пользоваться россияне, въехавшие в Россию до 1 апреля 2024 года. " С 1 апреля вождение с иностранными правами считается составом административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)", - уточнили в ведомстве. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В МВД отметили, что уже почти 500 тысяч человек обменяли свои иностранные водительские удостоверения на российские по упрощённой системе. Тем, кто не успел, теперь придется сдавать экзамен по теории в Госавтоинспекции, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе. Нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии. Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года, то он вправе пользоваться национальным удостоверением в течение года.
https://ria.ru/20250324/prava-1847658872.html
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общество, авто, россия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Авто, Россия, Мигранты, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Иностранцев смогут штрафовать на 15 тысяч рублей за недействительные права

Иностранцев будут штрафовать до 15 тыс руб за езду по недействительным правам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля перестанут действовать зарубежные водительские удостоверения у иностранцев, получивших вид на жительство в России или российское гражданство до 1 апреля прошлого года, вождение по таким документам грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
Соответствующие поправки в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" вступили в силу во вторник. Иностранными правами также не смогут пользоваться россияне, въехавшие в Россию до 1 апреля 2024 года.
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" С 1 апреля вождение с иностранными правами считается составом административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)", - уточнили в ведомстве.
Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В МВД отметили, что уже почти 500 тысяч человек обменяли свои иностранные водительские удостоверения на российские по упрощённой системе. Тем, кто не успел, теперь придется сдавать экзамен по теории в Госавтоинспекции, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе.
Нововведения не коснутся россиян и белорусов, имеющих национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии. Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года, то он вправе пользоваться национальным удостоверением в течение года.
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ОбществоАвтоРоссияМигрантыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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