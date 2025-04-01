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Фронтмен The Who теряет слух и зрение, сообщили СМИ
Фронтмен The Who теряет слух и зрение, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
Фронтмен The Who теряет слух и зрение, сообщили СМИ
Фронтмен британской рок-группы The Who Роджер Долтри заявил, что теряет слух и зрение, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:01:00+03:00
2025-04-01T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы The Who Роджер Долтри заявил, что теряет слух и зрение, сообщает телеканал Sky News. "Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня все еще остается голос", - цитирует телеканал слова Долтри на выступлении в ходе благотворительного концерта в лондонском Альберт-холле. Тем не менее в ходе того же выступления у Долтри позже сорвался и голос, что сам музыкант назвал "старческим происшествием", отмечает телеканал. Британская рок-группа The Who была основана в 1964 году в Лондоне. Выпустив за годы карьеры 12 студийных альбомов, половина из которых продалась тиражом более миллиона копий, коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1990 году.
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лондон, the who, в мире
Культура, Лондон, The Who, В мире
Фронтмен The Who теряет слух и зрение, сообщили СМИ
Sky News: фронтмен группы The Who Роджер Долтри теряет слух и зрение