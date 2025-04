https://ria.ru/20250401/rok-2008603449.html

Фронтмен The Who теряет слух и зрение, сообщили СМИ

Фронтмен британской рок-группы The Who Роджер Долтри заявил, что теряет слух и зрение, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 01.04.2025

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы The Who Роджер Долтри заявил, что теряет слух и зрение, сообщает телеканал Sky News. "Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня все еще остается голос", - цитирует телеканал слова Долтри на выступлении в ходе благотворительного концерта в лондонском Альберт-холле. Тем не менее в ходе того же выступления у Долтри позже сорвался и голос, что сам музыкант назвал "старческим происшествием", отмечает телеканал. Британская рок-группа The Who была основана в 1964 году в Лондоне. Выпустив за годы карьеры 12 студийных альбомов, половина из которых продалась тиражом более миллиона копий, коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1990 году.

лондон

2025

Новости

