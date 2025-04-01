https://ria.ru/20250401/restorany-2008531075.html

Вступил в силу новый ГОСТ для общепита

Вступил в силу новый ГОСТ для общепита - РИА Новости, 01.04.2025

Вступил в силу новый ГОСТ для общепита

Вступил в силу новый ГОСТ для заведений общепита России, который рекомендует ресторанам выделять в меню не менее 20% ассортимента винам российского... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:16:00+03:00

2025-04-01T01:16:00+03:00

2025-04-01T01:16:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вступил в силу новый ГОСТ для заведений общепита России, который рекомендует ресторанам выделять в меню не менее 20% ассортимента винам российского производства, а также указывать эти вина в начале карты и сопровождать специальными отметками. Соблюдение ГОСТа носит рекомендательный характер и не влечет за собой штрафные санкции. Разработчики документа считают, что это будет способствовать повышению осведомленности гостей о винах, произведенных в России, популярность которых возросла в последнее время. Согласно данным Роскачества, в 2024 году продажи российских вин в заведениях общепита увеличились на 21%, что превышает рост в розничной торговле, составивший 13-15%. В документе содержатся рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. В частности, рекомендуется указывать наименование алкогольного напитка на русском языке, а также название производителя, виноградо-винодельческий район, страну происхождения, год сбора урожая, объем и стоимость. При соблюдении этих рекомендаций предприятия общепита сохранят право на самостоятельную разработку структуры винной карты и использование приложений со специальными предложениями, такими как вина недели, сезона или дополнения для летних террас. При этом руководитель развития государственного сервиса ЕГАИС в DocsInBox Илья Васильев заявил РИА Новости, что внедрение новых правил имеет двоякое значение для ресторанного бизнеса, сочетая в себе и преимущества и недостатки. "С одной стороны, ожидается повышение уровня сервиса в заведениях общепита. Унифицированные стандарты оформления винных карт позволят сотрудникам ресторанов и кафе более эффективно консультировать посетителей о предлагаемом ассортименте. Единая структура карт облегчит гостям навигацию и расширит их осведомленность о продукции отечественных виноделов. Однако есть и потенциальный негативный аспект: рост цен от поставщиков в связи с возрастающим спросом на российское вино", - сказал он. Эксперт уверен, что следование ГОСТу может помочь заведениям в повышении знаний клиентов о российских винах и, следовательно, увеличении их продаж. "Также это благоприятно повлияет на российских виноделов. Благодаря размещению отечественных вин в начале винных карт ресторанов и кафе, потребители будут чаще обращать на них внимание, что положительно скажется на узнаваемости бренда и представит их как конкурентоспособную замену импортным аналогам", - добавил Васильев.

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

https://ria.ru/20250331/vino-2008304859.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия