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Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале - РИА Новости, 01.04.2025
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:38:00+03:00
2025-04-01T14:38:00+03:00
2025-04-01T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Рещикова Сергея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250329/posol-2008134763.html
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политика, гватемала (республика), россия, владимир путин, в мире, сергей рещиков
Политика, Гватемала (республика), Россия, Владимир Путин, В мире, Сергей Рещиков
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале
Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова послом России в Гватемале