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Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале - РИА Новости, 01.04.2025
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14:38 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/reschikov-2008657626.html
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале - РИА Новости, 01.04.2025
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:38:00+03:00
2025-04-01T14:38:00+03:00
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Рещикова Сергея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.
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политика, гватемала (республика), россия, владимир путин, в мире, сергей рещиков
Политика, Гватемала (республика), Россия, Владимир Путин, В мире, Сергей Рещиков
Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале

Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова послом России в Гватемале

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Рещиков
Сергей Рещиков - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Рещиков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Рещикова Сергея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.
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ПолитикаГватемала (республика)РоссияВладимир ПутинВ миреСергей Рещиков
 
 
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