https://ria.ru/20250401/reschikov-2008657626.html

Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале

Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале - РИА Новости, 01.04.2025

Путин назначил Сергея Рещикова послом в Гватемале

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:38:00+03:00

2025-04-01T14:38:00+03:00

2025-04-01T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гватемале, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Рещикова Сергея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250329/posol-2008134763.html

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политика, гватемала (республика), россия, владимир путин, в мире, сергей рещиков