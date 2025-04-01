https://ria.ru/20250401/rep-2008691500.html

Суд в США отклонил иск к рэперу Diddy

Суд в США отклонил иск к рэперу Diddy - РИА Новости, 01.04.2025

Суд в США отклонил иск к рэперу Diddy

Судья в США отклонил иск по обвинению в насилии в отношении скандального рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, из-за отказа... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:57:00+03:00

2025-04-01T15:57:00+03:00

2025-04-01T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья в США отклонил иск по обвинению в насилии в отношении скандального рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, из-за отказа обвинителя раскрыть свою личность, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы. В октябре некая "Джейн Доу" обвинила рэпера в домогательстве в ходе вечеринки в Нью-Йорке в 1995 году. После отказа в интимной близости Diddy якобы ударил пострадавшую. Псевдоним Джейн Доу используется в американской судебной практике в случаях, когда настоящее имя человека не установлено или намеренно скрывается. "Судья отклонил обвинения после того, как предоставил женщине, которая была идентифицирована только как Джейн Доу, возможность повторно подать свой иск под настоящим именем... Доу отказалась подать иск от своего имени и не просила о продлении срока для того, чтобы это сделать", - сообщает издание. Ранее суд отклонил возможность анонимного иска из-за "серьезности обвинений" в сочетании с "отсутствием доказательств конкретного ущерба". В марте суд также отклонил обвинения в рэкете, выдвинутые бывшим продюсером Diddy Родни "Лил Род" Джонсом, так как истец не смог доказать факт нанесения ущерба. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

https://ria.ru/20250222/advokat-2000940094.html

https://ria.ru/20250314/diddy-2005128213.html

https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html

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