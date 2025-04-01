Суд в США отклонил иск к рэперу Diddy
NYP: суд в США отклонил иск против рэпера Diddy из-за отказа раскрыть личность
© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
© AP Photo / Marc Serota
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Судья в США отклонил иск по обвинению в насилии в отношении скандального рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, из-за отказа обвинителя раскрыть свою личность, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы.
В октябре некая "Джейн Доу" обвинила рэпера в домогательстве в ходе вечеринки в Нью-Йорке в 1995 году. После отказа в интимной близости Diddy якобы ударил пострадавшую. Псевдоним Джейн Доу используется в американской судебной практике в случаях, когда настоящее имя человека не установлено или намеренно скрывается.
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"Судья отклонил обвинения после того, как предоставил женщине, которая была идентифицирована только как Джейн Доу, возможность повторно подать свой иск под настоящим именем... Доу отказалась подать иск от своего имени и не просила о продлении срока для того, чтобы это сделать", - сообщает издание.
Ранее суд отклонил возможность анонимного иска из-за "серьезности обвинений" в сочетании с "отсутствием доказательств конкретного ущерба".
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В марте суд также отклонил обвинения в рэкете, выдвинутые бывшим продюсером Diddy Родни "Лил Род" Джонсом, так как истец не смог доказать факт нанесения ущерба.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
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