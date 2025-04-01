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Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/razliv-2008620584.html
Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР
Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Разлив в ДНР за десять дней зачистили около 400 строений и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:52:00+03:00
2025-04-01T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Разлив в ДНР за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".Российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь, после чего штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в Разлив малыми группами и закрепились на позициях."Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчёты, а также операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250328/plen-2007846903.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Минобороны раскрыло подробности освобождения Разлива в ДНР

МО РФ: при штурме в освобожденном Разливе в ДНР зачистили 400 строений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Разлив в ДНР за десять дней зачистили около 400 строений и уничтожили более 150 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь, после чего штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в Разлив малыми группами и закрепились на позициях.
"Мощную огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчёты, а также операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций", - уточнили в МО РФ.
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