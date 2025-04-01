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В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины - РИА Новости, 01.04.2025
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16:03 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/rada-2008693718.html
В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины
В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины - РИА Новости, 01.04.2025
В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины
Окончания конфликта, восстановление отношений с РФ является сейчас главным национальным интересом Украины, прямые взаимоотношения с Россией будут лучшей... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:03:00+03:00
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россия
украина
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Окончания конфликта, восстановление отношений с РФ является сейчас главным национальным интересом Украины, прямые взаимоотношения с Россией будут лучшей гарантией безопасности для Киева, написал в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. &quot;Главным национальным интересом Украины и главной задачей являются окончание войны, восстановление и укрепление отношений с РФ! Конечно, я убежден в необходимости более глобального единства во имя будущей жизни, но это общая часть именно этого конкретного составляющего этапа. Также я убежден в том, что единственной настоящей гарантией безопасности для Украины могут быть только прозрачные и прямые взаимоотношения с Россией&quot;, - написал Дмитрук.По его словам, это гарантирует мир, безопасность, коллективное развитие и участие в мировой экономике, а все остальные формы взаимодействия Украины и России – "блеф и манипуляции". "Украина уже никогда не будет прежней, и, возможно, это и станет спасением для будущих поколений! Фиксируем! Национальные интересы Украины — это мир с Россией! Точка", - добавил Дмитрук.
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россия, украина, киев, верховная рада украины
Россия, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины

Депутат Рады Дмитрук: Украина должна восстановить отношения с Россией

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Окончания конфликта, восстановление отношений с РФ является сейчас главным национальным интересом Украины, прямые взаимоотношения с Россией будут лучшей гарантией безопасности для Киева, написал в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«

"Главным национальным интересом Украины и главной задачей являются окончание войны, восстановление и укрепление отношений с РФ! Конечно, я убежден в необходимости более глобального единства во имя будущей жизни, но это общая часть именно этого конкретного составляющего этапа. Также я убежден в том, что единственной настоящей гарантией безопасности для Украины могут быть только прозрачные и прямые взаимоотношения с Россией", - написал Дмитрук.

По его словам, это гарантирует мир, безопасность, коллективное развитие и участие в мировой экономике, а все остальные формы взаимодействия Украины и России – "блеф и манипуляции". "Украина уже никогда не будет прежней, и, возможно, это и станет спасением для будущих поколений! Фиксируем! Национальные интересы Украины — это мир с Россией! Точка", - добавил Дмитрук.
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