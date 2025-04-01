https://ria.ru/20250401/rada-2008693718.html

В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины

В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины - РИА Новости, 01.04.2025

В Раде назвали завершение конфликта главным национальным интересом Украины

Окончания конфликта, восстановление отношений с РФ является сейчас главным национальным интересом Украины, прямые взаимоотношения с Россией будут лучшей... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:03:00+03:00

2025-04-01T16:03:00+03:00

2025-04-01T16:03:00+03:00

россия

украина

киев

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Окончания конфликта, восстановление отношений с РФ является сейчас главным национальным интересом Украины, прямые взаимоотношения с Россией будут лучшей гарантией безопасности для Киева, написал в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Главным национальным интересом Украины и главной задачей являются окончание войны, восстановление и укрепление отношений с РФ! Конечно, я убежден в необходимости более глобального единства во имя будущей жизни, но это общая часть именно этого конкретного составляющего этапа. Также я убежден в том, что единственной настоящей гарантией безопасности для Украины могут быть только прозрачные и прямые взаимоотношения с Россией", - написал Дмитрук.По его словам, это гарантирует мир, безопасность, коллективное развитие и участие в мировой экономике, а все остальные формы взаимодействия Украины и России – "блеф и манипуляции". "Украина уже никогда не будет прежней, и, возможно, это и станет спасением для будущих поколений! Фиксируем! Национальные интересы Украины — это мир с Россией! Точка", - добавил Дмитрук.

https://ria.ru/20250328/rossija-2007957824.html

россия

украина

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россия, украина, киев, верховная рада украины