https://ria.ru/20250401/pvo-2008551662.html
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 01.04.2025
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:22:00+03:00
2025-04-01T07:22:00+03:00
2025-04-01T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
беспилотники
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно ликвидируют БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Беспилотники
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью