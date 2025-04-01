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Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 01.04.2025 (обновлено: 07:43 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/pvo-2008551662.html
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 01.04.2025
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:22:00+03:00
2025-04-01T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
беспилотники
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно ликвидируют БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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Дарья Буймова
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Беспилотники
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления
Командный пункт управления - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в сводке.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно ликвидируют БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБеспилотники
 
 
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