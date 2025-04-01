https://ria.ru/20250401/pvo-2008551662.html

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 01.04.2025

Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:22:00+03:00

2025-04-01T07:22:00+03:00

2025-04-01T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно ликвидируют БПЛА противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, беспилотники