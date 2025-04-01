https://ria.ru/20250401/putin-2008771654.html

Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде

Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде - РИА Новости, 01.04.2025

Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде

Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T21:43:00+03:00

2025-04-01T21:43:00+03:00

2025-04-01T21:43:00+03:00

россия

владимирская область

ковровский район

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры для жизни, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О развитии инфраструктуры для жизни", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140727.html

россия

владимирская область

ковровский район

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россия, владимирская область, ковровский район, владимир путин