https://ria.ru/20250401/putin-2008771654.html
Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде
Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде - РИА Новости, 01.04.2025
Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде
Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T21:43:00+03:00
2025-04-01T21:43:00+03:00
2025-04-01T21:43:00+03:00
россия
владимирская область
ковровский район
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился провести 15 апреля в Доброграде Владимирской области заседание президиума Госсовета РФ о развитии инфраструктуры для жизни, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 15 апреля 2025 года в поселке Доброград (Ковровский район Владимирской области) расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О развитии инфраструктуры для жизни", - говорится в распоряжении.
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россия, владимирская область, ковровский район, владимир путин
Россия, Владимирская область, Ковровский район, Владимир Путин
Путин распорядился провести заседание президиума Госсовета в Доброграде
Путин поручил провести заседание президиума Госсовета 15 апреля в Доброграде