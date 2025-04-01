https://ria.ru/20250401/putin-2008767749.html
Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии - РИА Новости, 01.04.2025
Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Граждане Абхазии, имеющие также российское гражданство или вид на жительство, смогут получить водительские права в упрощенном порядке, следует из указа... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:46:00+03:00
2025-04-01T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Граждане Абхазии, имеющие также российское гражданство или вид на жительство, смогут получить водительские права в упрощенном порядке, следует из указа Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов."Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в РФ, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке", — говорится в документе.Попадающих под эту категорию освободят от сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Кроме того, выдача им российских водительских удостоверений может осуществляться в том числе на территории Абхазии уполномоченными должностными лицами, определяемыми МВД России.Президент также поручил правительству обеспечить освобождение таких граждан от уплаты госпошлины за выдачу российских прав и внести в законодательство изменения, предусматривающие признание до 1 апреля 2026 года действительными для управления транспортными средствами на территории России абхазских водительских удостоверений, срок действия которых не истек.
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абхазия, россия, общество, владимир путин, авто, в мире
Абхазия, Россия, Общество, Владимир Путин, Авто, В мире
Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии
Путин подписал указ об упрощении выдачи водительских прав гражданам Абхазии