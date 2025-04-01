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Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 01.04.2025
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18:56 01.04.2025 (обновлено: 19:12 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008751032.html
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 01.04.2025
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ
Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:56:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Додик прибыл в Москву накануне вечером и посетил Могилу Неизвестного Солдата.В последний раз лидеры двух стран встречались в октябре прошлого года на полях саммита БРИКС в Казани.
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москва, россия, владимир путин, милорад додик, дмитрий песков, брикс, казань
Москва, Россия, Владимир Путин, Милорад Додик, Дмитрий Песков, БРИКС, Казань
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ

Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Додика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Сербской Милорад Додик во время встречи, 1 апреля 2025 года
Президент России Владимир Путин и глава Республики Сербской Милорад Додик во время встречи, 1 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и глава Республики Сербской Милорад Додик во время встречи, 1 апреля 2025 года
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Додик прибыл в Москву накануне вечером и посетил Могилу Неизвестного Солдата.
В последний раз лидеры двух стран встречались в октябре прошлого года на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Путин пригласил президента Республики Сербской на 80-летие Победы в Москву
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МоскваРоссияВладимир ПутинМилорад ДодикДмитрий ПесковБРИКСКазань
 
 
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