https://ria.ru/20250401/putin-2008751032.html

Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ

Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 01.04.2025

Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ

Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:56:00+03:00

2025-04-01T18:56:00+03:00

2025-04-01T19:12:00+03:00

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Додик прибыл в Москву накануне вечером и посетил Могилу Неизвестного Солдата.В последний раз лидеры двух стран встречались в октябре прошлого года на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html

москва

россия

казань

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2025

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москва, россия, владимир путин, милорад додик, дмитрий песков, брикс, казань