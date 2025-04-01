https://ria.ru/20250401/putin-2008751032.html
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 01.04.2025
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ
Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:56:00+03:00
2025-04-01T18:56:00+03:00
2025-04-01T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Додик прибыл в Москву накануне вечером и посетил Могилу Неизвестного Солдата.В последний раз лидеры двух стран встречались в октябре прошлого года на полях саммита БРИКС в Казани.
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москва, россия, владимир путин, милорад додик, дмитрий песков, брикс, казань
Москва, Россия, Владимир Путин, Милорад Додик, Дмитрий Песков, БРИКС, Казань
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской БиГ Додика