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Путину доложили о встрече с делегацией США по Черноморской инициативе - РИА Новости, 01.04.2025
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17:56 01.04.2025 (обновлено: 18:00 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008735413.html
Путину доложили о встрече с делегацией США по Черноморской инициативе
Путину доложили о встрече с делегацией США по Черноморской инициативе - РИА Новости, 01.04.2025
Путину доложили о встрече с делегацией США по Черноморской инициативе
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ попросил рассказать о встрече с США по возобновлению черноморской... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:56:00+03:00
2025-04-01T18:00:00+03:00
владимир путин
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ попросил рассказать о встрече с США по возобновлению черноморской инициативы, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Президент попросил рассказать о других направлениях работы с американцами, в том числе о том, что обсуждалось с 24 марта в Эр-Рияде, когда эксперты России и США встречались по вопросам оживления, возобновления, реанимации так называемой черноморской инициативы, зерновой инициативы", - сказал он."И тогда, в ходе переговоров в Эр-Рияде, мы высоко оценили, президент поддержал такую оценку, что готовность США способствовать ликвидации препон, которые были созданы незаконными односторонними санкциями на пути экспорта российской зерновой продукции и российских удобрений, тем самым создавая напряжение на мировых рынках, прежде всего, создавая сложности для развивающихся стран, для которых доступ к нужным им продовольственным товарам и удобрениям оказался ограниченным", - подчеркнул Лавров.
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владимир путин, россия, сша, сергей лавров
Владимир Путин, Россия, США, Сергей Лавров
Путину доложили о встрече с делегацией США по Черноморской инициативе

Путин попросил Совбез рассказать о встрече с США по черноморской инициативе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ попросил рассказать о встрече с США по возобновлению черноморской инициативы, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Президент попросил рассказать о других направлениях работы с американцами, в том числе о том, что обсуждалось с 24 марта в Эр-Рияде, когда эксперты России и США встречались по вопросам оживления, возобновления, реанимации так называемой черноморской инициативы, зерновой инициативы", - сказал он.
"И тогда, в ходе переговоров в Эр-Рияде, мы высоко оценили, президент поддержал такую оценку, что готовность США способствовать ликвидации препон, которые были созданы незаконными односторонними санкциями на пути экспорта российской зерновой продукции и российских удобрений, тем самым создавая напряжение на мировых рынках, прежде всего, создавая сложности для развивающихся стран, для которых доступ к нужным им продовольственным товарам и удобрениям оказался ограниченным", - подчеркнул Лавров.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на американской военной базе Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
США заявили о почти готовом соглашении по черноморской инициативе
28 марта, 23:23
 
Владимир ПутинРоссияСШАСергей Лавров
 
 
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