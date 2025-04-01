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Путин оценил развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
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16:26 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/putin-2008701432.html
Путин оценил развитие отношений России и Китая
Путин оценил развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025
Путин оценил развитие отношений России и Китая
Российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения РФ и Китая, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:26:00+03:00
2025-04-01T16:26:00+03:00
китай
россия
владимир путин
ван и (политик)
в мире
мид кнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения РФ и Китая, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И во вторник. "Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел", - сказал Путин. Российский лидер во вторник встретился в Кремле с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.
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китай, россия, владимир путин, ван и (политик), в мире, мид кнр
Китай, Россия, Владимир Путин, Ван И (политик), В мире, МИД КНР
Путин оценил развитие отношений России и Китая

Путин выразил удовлетворение тем, как развиваются отношения России и Китая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и глава МИД КНР Ван И во время встречи
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения РФ и Китая, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И во вторник.
"Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел", - сказал Путин.
Российский лидер во вторник встретился в Кремле с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.
Встреча Владимира Путина и Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина
Вчера, 16:13
 
КитайРоссияВладимир ПутинВан И (политик)В миреМИД КНР
 
 
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