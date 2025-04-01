https://ria.ru/20250401/putin-2008701432.html

Путин оценил развитие отношений России и Китая

Путин оценил развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 01.04.2025

Путин оценил развитие отношений России и Китая

Российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения РФ и Китая, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:26:00+03:00

2025-04-01T16:26:00+03:00

2025-04-01T16:26:00+03:00

китай

россия

владимир путин

ван и (политик)

в мире

мид кнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона удовлетворена тем, как развиваются отношения РФ и Китая, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И во вторник. "Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел", - сказал Путин. Российский лидер во вторник встретился в Кремле с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится с официальным визитом в Москве.

https://ria.ru/20250401/privet-2008697613.html

китай

россия

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2025

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китай, россия, владимир путин, ван и (политик), в мире, мид кнр