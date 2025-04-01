https://ria.ru/20250401/putin-2008682077.html

Путину доложат об исполнении моратория на удары по энергообъектам

Путину доложат об исполнении моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 01.04.2025

Путину доложат об исполнении моратория на удары по энергообъектам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ попросил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова рассказать об... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:33:00+03:00

2025-04-01T15:33:00+03:00

2025-04-01T16:00:00+03:00

россия

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специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ попросил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова рассказать об исполнении договоренностей, связанных с прекращением взаимных ударов по энергосистемам России и Украины."Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать (вопрос - ред.) Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной", - сказал Путин в начале совещания с постоянными членами Совбеза.Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России.Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008595408.html

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Путин попросил доложить о выполнении договоренностей об отказе от ударов по энергообъектам Путин на совещании с членами Совбеза попросил Белоусова доложить об исполнении договоренностей об отказе от ударов по энергообъектам России и Украины. 2025-04-01T15:33 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, в мире, владимир путин, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)