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Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом - РИА Новости, 01.04.2025
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15:28 01.04.2025 (обновлено: 15:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008679352.html
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом - РИА Новости, 01.04.2025
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:28:00+03:00
2025-04-01T15:40:00+03:00
владимир путин
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой."Обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный. Здесь и комментарии дополнительные не нужны", - сказал Путин.Президент предложил выступить с докладом директору ФСБ Александру Бортникову.
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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры по борьбе с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.
"Обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный. Здесь и комментарии дополнительные не нужны", - сказал Путин.
Президент предложил выступить с докладом директору ФСБ Александру Бортникову.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин
25 декабря 2024, 13:53
 
Владимир ПутинРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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