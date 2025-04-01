https://ria.ru/20250401/putin-2008679352.html

Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом

Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом - РИА Новости, 01.04.2025

Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:28:00+03:00

2025-04-01T15:28:00+03:00

2025-04-01T15:40:00+03:00

владимир путин

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой."Обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный. Здесь и комментарии дополнительные не нужны", - сказал Путин.Президент предложил выступить с докладом директору ФСБ Александру Бортникову.

https://ria.ru/20241225/putin-1991234633.html

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2025

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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)