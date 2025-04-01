https://ria.ru/20250401/putin-2008679352.html
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом - РИА Новости, 01.04.2025
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:28:00+03:00
2025-04-01T15:28:00+03:00
2025-04-01T15:40:00+03:00
владимир путин
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой."Обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный. Здесь и комментарии дополнительные не нужны", - сказал Путин.Президент предложил выступить с докладом директору ФСБ Александру Бортникову.
https://ria.ru/20241225/putin-1991234633.html
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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил Совбезу обсудить дополнительные меры борьбы с терроризмом
Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры по борьбе с терроризмом