https://ria.ru/20250401/putin-2008669598.html
Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска
Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска - РИА Новости, 01.04.2025
Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2032 году 400-летие основания Якутска, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:06:00+03:00
2025-04-01T15:06:00+03:00
2025-04-01T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2032 году 400-летие основания Якутска, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2032 году 400-летием основания города Якутска постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2032 году 400-летия основания города Якутска", - говорится в документе. Кроме того, властям регионов рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.
https://ria.ru/20241111/putin-1983160662.html
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общество, якутск, россия, владимир путин, республика саха (якутия)
Общество, Якутск, Россия, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска
Путин постановил в 2032 году отпраздновать 400-летие основания Якутска