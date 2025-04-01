https://ria.ru/20250401/putin-2008669598.html

Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска

Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска - РИА Новости, 01.04.2025

Путин постановил отпраздновать 400-летие основания Якутска

Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2032 году 400-летие основания Якутска, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:06:00+03:00

2025-04-01T15:06:00+03:00

2025-04-01T15:06:00+03:00

общество

якутск

россия

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республика саха (якутия)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2032 году 400-летие основания Якутска, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2032 году 400-летием основания города Якутска постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2032 году 400-летия основания города Якутска", - говорится в документе. Кроме того, властям регионов рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 апреля.

https://ria.ru/20241111/putin-1983160662.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987563129.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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общество, якутск, россия, владимир путин, республика саха (якутия)