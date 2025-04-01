https://ria.ru/20250401/putin-2008664250.html

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами - РИА Новости, 01.04.2025

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ старообрядцами, участвующими в программе переселения соотечественников. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:55:00+03:00

2025-04-01T14:55:00+03:00

2025-04-01T15:06:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ старообрядцами, участвующими в программе переселения соотечественников.Глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ старообрядцев, участвующих в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом."Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ... иностранным гражданам и лицам без гражданства из числа старообрядцев, имеющим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника данной госпрограммы, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъекта РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Такие граждане освобождаются от представления документов, подтверждающих владение русским языком и знание истории России и основ законодательства РФ.

https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html

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россия, общество, владимир путин