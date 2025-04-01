Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 01.04.2025 (обновлено: 15:06 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008664250.html
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ старообрядцами, участвующими в программе переселения соотечественников. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:55:00+03:00
2025-04-01T15:06:00+03:00
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ старообрядцами, участвующими в программе переселения соотечественников.Глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ старообрядцев, участвующих в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом."Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ... иностранным гражданам и лицам без гражданства из числа старообрядцев, имеющим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника данной госпрограммы, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъекта РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Такие граждане освобождаются от представления документов, подтверждающих владение русским языком и знание истории России и основ законодательства РФ.
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России старообрядцами

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ старообрядцами, участвующими в программе переселения соотечественников.
Глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ старообрядцев, участвующих в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
"Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ... иностранным гражданам и лицам без гражданства из числа старообрядцев, имеющим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника данной госпрограммы, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъекта РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Такие граждане освобождаются от представления документов, подтверждающих владение русским языком и знание истории России и основ законодательства РФ.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин пообещал доработать вопрос двойного гражданства для жителей Абхазии
5 марта, 19:35
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала