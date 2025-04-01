https://ria.ru/20250401/putin-2008653916.html

Путин уточнил порядок перевода ж/д путей в категорию необщего пользования

Путин уточнил порядок перевода ж/д путей в категорию необщего пользования - РИА Новости, 01.04.2025

Путин уточнил порядок перевода ж/д путей в категорию необщего пользования

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок перевода железнодорожных путей общего пользования в категорию железнодорожных путей необщего... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:33:00+03:00

2025-04-01T14:33:00+03:00

2025-04-01T14:33:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок перевода железнодорожных путей общего пользования в категорию железнодорожных путей необщего пользования правительством РФ или уполномоченным им органом исполнительной власти. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает возможность перевода железнодорожных путей общего пользования из этой категории в категорию железнодорожных путей необщего пользования правительством РФ или уполномоченным им органом исполнительной власти на основании обращения владельца инфраструктуры, которому принадлежит данный объект. Причем для осуществления такого перевода железнодорожные пути общего пользования должны будут одновременно соответствовать нескольким критериям отнесения к ж/д путям необщего пользования, в том числе не использоваться для приема и отправления поездов, пропуска поездов, приема и выдачи грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, обслуживания пассажиров, выполнения сортировочных и маневровых работ. Такой объект не соединяет железнодорожные станции, открытые для выполнения приема и отправления поездов, приема и выдачи грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, обслуживания пассажиров, выполнения сортировочных и маневровых работ. Кроме того, отсутствуют примыкания к нему железнодорожных путей необщего пользования, открытых для постоянной эксплуатации и в отношении которых имеются действующие договоры об оказании услуг железнодорожного транспорта, используется только для выполнения операций, необходимых для собственных нужд владельца инфраструктуры либо обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров. Законом уточняется, что порядок такого перевода устанавливается кабмином РФ. Также уточняется понятие "железнодорожные пути необщего пользования", под которым понимается предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования, либо расположенные обособленно от железнодорожных путей общего пользования железнодорожные пути протяженностью более 100 километров.

https://ria.ru/20250228/putin-2002347192.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000900905.html

https://ria.ru/20250130/rzhd-1996372048.html

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россия, владимир путин