https://ria.ru/20250401/putin-2008648415.html

Путин изменил порядок формирования ОНК

Путин изменил порядок формирования ОНК - РИА Новости, 01.04.2025

Путин изменил порядок формирования ОНК

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок формирования общественных наблюдательный комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:20:00+03:00

2025-04-01T14:20:00+03:00

2025-04-01T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок формирования общественных наблюдательный комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в порядок формирования ОНК, которые занимаются контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Ранее решение о выдвижении новых кандидатов в члены ОНК или об исключении членов принималось только на съездах (конференциях) или общих собраниях общественных объединений, однако такие собрания проводятся редко - раз в два-три года, что затрудняло оперативное принятие решений. Согласно принятому закону, такие решения смогут принимать и постоянно действующие руководящие органы этих организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию), что позволит быстрее пополнять состав ОНК новыми членами и своевременно исключать тех, кто не исполняет свои обязанности. По мнению авторов инициативы, новый порядок ускорит процесс и сделает работу ОНК более эффективной.

https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968036470.html

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россия, владимир путин, онк, общество