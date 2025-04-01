Путин изменил порядок формирования ОНК
Путин подписал закон об ускорении формирования ОНК
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок формирования общественных наблюдательный комиссий (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в порядок формирования ОНК, которые занимаются контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Ранее решение о выдвижении новых кандидатов в члены ОНК или об исключении членов принималось только на съездах (конференциях) или общих собраниях общественных объединений, однако такие собрания проводятся редко - раз в два-три года, что затрудняло оперативное принятие решений.
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Согласно принятому закону, такие решения смогут принимать и постоянно действующие руководящие органы этих организаций (например, коллегиальные выборные органы, подотчетные съезду или собранию), что позволит быстрее пополнять состав ОНК новыми членами и своевременно исключать тех, кто не исполняет свои обязанности.
По мнению авторов инициативы, новый порядок ускорит процесс и сделает работу ОНК более эффективной.
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