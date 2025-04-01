Рейтинг@Mail.ru
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха" - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 01.04.2025 (обновлено: 14:17 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008646247.html
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха"
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха" - РИА Новости, 01.04.2025
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет функции и полномочия государственной корпорации "Ростех", соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:14:00+03:00
2025-04-01T14:17:00+03:00
россия
владимир путин
ростех
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет функции и полномочия государственной корпорации "Ростех", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет корпорации право осуществлять компенсацию расходов членов наблюдательного совета "Ростеха", непосредственно связанных с их участием в работе этого совета. Состав таких расходов и порядок осуществления их компенсации будут определяться правительством РФ. "Ростех" также теперь вправе организовывать профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование своих работников и организаций корпорации. Законом уточняется, что в состав наблюдательного совета корпорации не входят, а "могут входить два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации)". Сейчас в состав набсовета корпорации входят по четыре представителя президента и правительства РФ, два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации) и гендиректор "Ростеха". Кроме того, теперь на "Ростех" не распространяются отдельные положения статьи 32 закона "О некоммерческих организациях", регламентирующие порядок осуществления контроля за деятельностью НКО. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20250328/tank-2007892077.html
https://ria.ru/20250324/rosteh-2006861908.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ростех, технологии
Россия, Владимир Путин, Ростех, Технологии
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха"

Путин подписал закон об уточнении функций и полномочий госкорпорации "Ростех"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет функции и полномочия государственной корпорации "Ростех", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет корпорации право осуществлять компенсацию расходов членов наблюдательного совета "Ростеха", непосредственно связанных с их участием в работе этого совета. Состав таких расходов и порядок осуществления их компенсации будут определяться правительством РФ.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В "Ростехе" рассказали, какими будут танки будущего
28 марта, 11:31
"Ростех" также теперь вправе организовывать профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование своих работников и организаций корпорации.
Законом уточняется, что в состав наблюдательного совета корпорации не входят, а "могут входить два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации)". Сейчас в состав набсовета корпорации входят по четыре представителя президента и правительства РФ, два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации) и гендиректор "Ростеха".
Кроме того, теперь на "Ростех" не распространяются отдельные положения статьи 32 закона "О некоммерческих организациях", регламентирующие порядок осуществления контроля за деятельностью НКО.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Стенд госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности
24 марта, 08:31
 
РоссияВладимир ПутинРостехТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала