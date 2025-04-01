https://ria.ru/20250401/putin-2008646247.html
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха"
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха" - РИА Новости, 01.04.2025
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет функции и полномочия государственной корпорации "Ростех", соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:14:00+03:00
2025-04-01T14:14:00+03:00
2025-04-01T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет функции и полномочия государственной корпорации "Ростех", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет корпорации право осуществлять компенсацию расходов членов наблюдательного совета "Ростеха", непосредственно связанных с их участием в работе этого совета. Состав таких расходов и порядок осуществления их компенсации будут определяться правительством РФ. "Ростех" также теперь вправе организовывать профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование своих работников и организаций корпорации. Законом уточняется, что в состав наблюдательного совета корпорации не входят, а "могут входить два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации)". Сейчас в состав набсовета корпорации входят по четыре представителя президента и правительства РФ, два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации) и гендиректор "Ростеха". Кроме того, теперь на "Ростех" не распространяются отдельные положения статьи 32 закона "О некоммерческих организациях", регламентирующие порядок осуществления контроля за деятельностью НКО. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, владимир путин, ростех, технологии
Россия, Владимир Путин, Ростех, Технологии
Путин уточнил функции и полномочия "Ростеха"
Путин подписал закон об уточнении функций и полномочий госкорпорации "Ростех"