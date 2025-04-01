Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/putin-2008633972.html
Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь
Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юридической помощью, соответствующий документ... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:36:00+03:00
2025-04-01T13:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юридической помощью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения. Законом также расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Изменения позволяют разрешить сложные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников СВО, и станут дополнительной гарантией мер соцподдержки для участников СВО.
https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о праве многодетных родителей на бесплатную юрпомощь

Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи многодетным родителям

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юридической помощью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.
Законом также расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Изменения позволяют разрешить сложные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников СВО, и станут дополнительной гарантией мер соцподдержки для участников СВО.
Мужчина с телефоном - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству
Вчера, 13:28
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала