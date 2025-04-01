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Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем - РИА Новости, 01.04.2025
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13:30 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/putin-2008633254.html
Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем
Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем - РИА Новости, 01.04.2025
Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:30:00+03:00
2025-04-01T13:30:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и КНР об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года был подписан 21 августа 2024 года в Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям. Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней. До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.
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россия, китай, москва, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем

Путин ратифицировал протокол об облегчении автомобильных перевозок с Китаем

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и КНР об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года был подписан 21 августа 2024 года в Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям.
Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.
До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.
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