https://ria.ru/20250401/putin-2008633254.html

Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем

Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем - РИА Новости, 01.04.2025

Путин ратифицировал протокол об облегчении автоперевозок с Китаем

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:30:00+03:00

2025-04-01T13:30:00+03:00

2025-04-01T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики об облегчении автомобильных перевозок между этими двумя странами, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и КНР об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года был подписан 21 августа 2024 года в Москве в целях упрощения порядка оформления многократных виз профессиональным водителям. Согласно документу, все граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места жительства. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней. До этого нововведения такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008590880.html

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