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Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы - РИА Новости, 01.04.2025
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13:22 01.04.2025 (обновлено: 13:31 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/putin-2008631693.html
Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы
Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которому дата окончания... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:22:00+03:00
2025-04-01T13:31:00+03:00
общество
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ленинград
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которому дата окончания Ленинградской битвы, 9 августа, становится днем воинской славы РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В сопроводительных документах отмечалось, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север", а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке.Таким образом, признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
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общество, россия, ленинград, владимир путин
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин
Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которому дата окончания Ленинградской битвы, 9 августа, становится днем воинской славы РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В сопроводительных документах отмечалось, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север", а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке.
Таким образом, признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
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