https://ria.ru/20250401/putin-2008631693.html

Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы - РИА Новости, 01.04.2025

Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которому дата окончания... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:22:00+03:00

2025-04-01T13:22:00+03:00

2025-04-01T13:31:00+03:00

общество

россия

ленинград

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которому дата окончания Ленинградской битвы, 9 августа, становится днем воинской славы РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В сопроводительных документах отмечалось, что 9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции, ставшей заключительным победным аккордом Ленинградской битвы, которая представляла собой совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года в целях обороны Ленинграда и разгрома германской группы армий "Север", а также финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке.Таким образом, признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

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общество, россия, ленинград, владимир путин