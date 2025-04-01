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Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира - РИА Новости, 01.04.2025
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10:03 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/putin-2008571692.html
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира - РИА Новости, 01.04.2025
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 30-летием, отметив, что телеканал является одним из признанных лидеров отечественного... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:03:00+03:00
2025-04-01T10:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 30-летием, отметив, что телеканал является одним из признанных лидеров отечественного телеэфира, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 30-летием Первого канала. Этот юбилей – большое, знаменательное событие для вашего коллектива, значимая дата для всей отечественной тележурналистики... Сегодня ваша телекомпания – один из признанных лидеров отечественного телеэфира. Отрадно, что вы стремитесь идти в ногу со временем, широко внедряете передовые технологии, сохраняете приверженность принципам журналистской этики", - говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что Первый канал, созданный в 1995 году, объединил в своих рядах авторитетных, состоявшихся профессионалов и талантливую молодёжь, готовую смело покорять творческие вершины, предлагать неординарные, отвечающие духу времени проекты. "За прошедшие годы благодаря такому новаторскому подходу, неиссякаемой энергии и созидательному потенциалу вы воплотили в жизнь немало интересных идей и задумок, обогатили наше телевещание яркой палитрой информационных, аналитических, просветительских, развлекательных программ, получивших горячий отклик у преданной аудитории", - добавил глава государства. Путин отметил мужество и силу духа военкоров Первого канала, которые они проявляют при освещении событий специальной военной операции. "Их патриотизм и преданность профессиональному, гражданскому, нравственному долгу всегда будут примером для молодых журналистов. Желаю всего самого доброго", - заключил президент.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Первый канал одним из лидеров отечественного телеэфира

Путин назвал Первый канал одним из признанных лидеров отечественного телеэфира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 30-летием, отметив, что телеканал является одним из признанных лидеров отечественного телеэфира, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 30-летием Первого канала. Этот юбилей – большое, знаменательное событие для вашего коллектива, значимая дата для всей отечественной тележурналистики... Сегодня ваша телекомпания – один из признанных лидеров отечественного телеэфира. Отрадно, что вы стремитесь идти в ногу со временем, широко внедряете передовые технологии, сохраняете приверженность принципам журналистской этики", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что Первый канал, созданный в 1995 году, объединил в своих рядах авторитетных, состоявшихся профессионалов и талантливую молодёжь, готовую смело покорять творческие вершины, предлагать неординарные, отвечающие духу времени проекты.
"За прошедшие годы благодаря такому новаторскому подходу, неиссякаемой энергии и созидательному потенциалу вы воплотили в жизнь немало интересных идей и задумок, обогатили наше телевещание яркой палитрой информационных, аналитических, просветительских, развлекательных программ, получивших горячий отклик у преданной аудитории", - добавил глава государства.
Путин отметил мужество и силу духа военкоров Первого канала, которые они проявляют при освещении событий специальной военной операции.
"Их патриотизм и преданность профессиональному, гражданскому, нравственному долгу всегда будут примером для молодых журналистов. Желаю всего самого доброго", - заключил президент.
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