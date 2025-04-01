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В Москву вернулись зарянки, дрозды и крапивники

В Москву вернулись зарянки, дрозды и крапивники - РИА Новости, 01.04.2025

В Москву вернулись зарянки, дрозды и крапивники

В Москву после зимовки вернулись зарянки, дрозды и крапивники, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:35:00+03:00

2025-04-01T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Москву после зимовки вернулись зарянки, дрозды и крапивники, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале."В разное время года в Москве можно встретить порядка 270 видов птиц, около 90 из них — перелетные. Из "зимнего отпуска" уже вернулись грачи, скворцы, зяблики, зарянки, дрозды, крапивники, озерные чайки, чибисы и другие", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что в это время у птиц традиционно начинается период гнездования, он продлится до конца июля."В это время пернатые возвращаются после зимовки, создают пары и готовятся к выведению птенцов", — указано в публикации.Чтобы они чувствовали себя комфортно и вырастили потомство, им необходимы тишина и покой, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20250317/grachi-2005417758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва