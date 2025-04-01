https://ria.ru/20250401/prokuror-2008578822.html

Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области

Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области - РИА Новости, 01.04.2025

Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области

Прокурор в ходе судебного заседания по делу обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова попросил... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:24:00+03:00

2025-04-01T10:24:00+03:00

2025-04-01T13:19:00+03:00

происшествия

россия

новосибирская область

хабаровский край

дмитрий демешин

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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Прокурор в ходе судебного заседания по делу обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. "Государственный обвинитель просил назначить Архипову семь лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства. Суд 22 марта 2024 года заключил Архипова под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями инициировал бывший замгенпрокурора России Дмитрий Демешин, в настоящее время занимающий должность губернатора Хабаровского края. Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html

https://ria.ru/20250331/eks-zamministra-2008414226.html

https://ria.ru/20250301/krasnojarsk-2002425045.html

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происшествия, россия, новосибирская область, хабаровский край, дмитрий демешин