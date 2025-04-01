Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области
Прокурор попросил семь лет колонии министру ЖКХ Новосибирской области Архипову
Денис Архипов в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Прокурор в ходе судебного заседания по делу обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Государственный обвинитель просил назначить Архипову семь лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
Суд 22 марта 2024 года заключил Архипова под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями инициировал бывший замгенпрокурора России Дмитрий Демешин, в настоящее время занимающий должность губернатора Хабаровского края.
Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.
Суд арестовал советника мэра Красноярска
1 марта, 10:56