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Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области - РИА Новости, 01.04.2025
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10:24 01.04.2025 (обновлено: 13:19 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/prokuror-2008578822.html
Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области
Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области - РИА Новости, 01.04.2025
Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области
Прокурор в ходе судебного заседания по делу обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова попросил... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:24:00+03:00
2025-04-01T13:19:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
хабаровский край
дмитрий демешин
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Прокурор в ходе судебного заседания по делу обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. "Государственный обвинитель просил назначить Архипову семь лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства. Суд 22 марта 2024 года заключил Архипова под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями инициировал бывший замгенпрокурора России Дмитрий Демешин, в настоящее время занимающий должность губернатора Хабаровского края. Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html
https://ria.ru/20250331/eks-zamministra-2008414226.html
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происшествия, россия, новосибирская область, хабаровский край, дмитрий демешин
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
Прокурор попросил семь лет колонии для министра ЖКХ Новосибирской области

Прокурор попросил семь лет колонии министру ЖКХ Новосибирской области Архипову

© Фото : Управление Судебного департамента и суды НСОДенис Архипов в зале суда
Денис Архипов в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Управление Судебного департамента и суды НСО
Денис Архипов в зале суда. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Прокурор в ходе судебного заседания по делу обвиняемого в должностных преступлениях министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова попросил назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Государственный обвинитель просил назначить Архипову семь лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
Юрий Лапшин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии
24 февраля, 12:57
Суд 22 марта 2024 года заключил Архипова под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), ущерб по которому, по данным прокуратуры, составил 220 миллионов рублей. Министр свою вину не признал. Позже против него возбудили второе дело – о превышении полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ).
Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 года между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
Вероника Новикова - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку
31 марта, 15:01
По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств. Возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями инициировал бывший замгенпрокурора России Дмитрий Демешин, в настоящее время занимающий должность губернатора Хабаровского края.
Что касается обвинения в превышении полномочий, то, как ранее сообщала прокуратура, Архипов, не имея полномочий, в 2018 году подписал с компанией, также работающей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, договор о предоставлении инвестиций за счет средств областного бюджета, ущерб превысил 6 миллионов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Суд арестовал советника мэра Красноярска
1 марта, 10:56
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьХабаровский крайДмитрий Демешин
 
 
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