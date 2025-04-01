Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем
Любимова: Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект о ВОВ
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24".
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"Также есть еще один очень крупный проект, который мы обсудили с очень крупными китайскими продюсерами, оскароносными, с очень крупной китайской киностудией - это большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной и с нашей общей историей", - рассказала глава ведомства.
Она отметила, что с такой инициативой выступили коллеги из Китая. Сейчас прорабатывается литературная основа сценария, события будут посвящены последним "пронзительным фрагментам" Великой Отечественной войны.
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"Китайские наши коллеги очень активно готовятся, и очень интересные встречи, на которых они задавали вопросы, как правильно создать сценарий, чтобы это было действительно - это очень сложный процесс - создать сценарий зрительского кино, который одинаковую реакцию вызывал бы и у китайского зрителя, и у российского", - подчеркнула министр.
Любимова также поделилась, что вместе с российскими продюсерами они несколько дней провели на крупной китайской киностудии, где им продемонстрировали технологические прорывные новинки, а также представители обеих стран обсудили дальнейшее продуктивное сотрудничество в киносфере.