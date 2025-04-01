https://ria.ru/20250401/proekt-2008664405.html

Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем

Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем - РИА Новости, 01.04.2025

Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем

Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:56:00+03:00

2025-04-01T14:56:00+03:00

2025-04-01T14:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

ольга любимова

80-летие победы в великой отечественной войне

новости культуры

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24". "Также есть еще один очень крупный проект, который мы обсудили с очень крупными китайскими продюсерами, оскароносными, с очень крупной китайской киностудией - это большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной и с нашей общей историей", - рассказала глава ведомства. Она отметила, что с такой инициативой выступили коллеги из Китая. Сейчас прорабатывается литературная основа сценария, события будут посвящены последним "пронзительным фрагментам" Великой Отечественной войны. "Китайские наши коллеги очень активно готовятся, и очень интересные встречи, на которых они задавали вопросы, как правильно создать сценарий, чтобы это было действительно - это очень сложный процесс - создать сценарий зрительского кино, который одинаковую реакцию вызывал бы и у китайского зрителя, и у российского", - подчеркнула министр. Любимова также поделилась, что вместе с российскими продюсерами они несколько дней провели на крупной китайской киностудии, где им продемонстрировали технологические прорывные новинки, а также представители обеих стран обсудили дальнейшее продуктивное сотрудничество в киносфере.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008634462.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, ольга любимова, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры