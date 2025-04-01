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Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:56 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/proekt-2008664405.html
Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем
Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем - РИА Новости, 01.04.2025
Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем
Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:56:00+03:00
2025-04-01T14:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
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80-летие победы в великой отечественной войне
новости культуры
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24". "Также есть еще один очень крупный проект, который мы обсудили с очень крупными китайскими продюсерами, оскароносными, с очень крупной китайской киностудией - это большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной и с нашей общей историей", - рассказала глава ведомства. Она отметила, что с такой инициативой выступили коллеги из Китая. Сейчас прорабатывается литературная основа сценария, события будут посвящены последним "пронзительным фрагментам" Великой Отечественной войны. "Китайские наши коллеги очень активно готовятся, и очень интересные встречи, на которых они задавали вопросы, как правильно создать сценарий, чтобы это было действительно - это очень сложный процесс - создать сценарий зрительского кино, который одинаковую реакцию вызывал бы и у китайского зрителя, и у российского", - подчеркнула министр. Любимова также поделилась, что вместе с российскими продюсерами они несколько дней провели на крупной китайской киностудии, где им продемонстрировали технологические прорывные новинки, а также представители обеих стран обсудили дальнейшее продуктивное сотрудничество в киносфере.
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россия, китай, ольга любимова, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Ольга Любимова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости культуры
Любимова рассказала о подготовке военно-патриотического проекта с Китаем

Любимова: Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект о ВОВ

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай готовят большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Также есть еще один очень крупный проект, который мы обсудили с очень крупными китайскими продюсерами, оскароносными, с очень крупной китайской киностудией - это большой военно-патриотический проект, связанный с Великой Отечественной войной и с нашей общей историей", - рассказала глава ведомства.
Она отметила, что с такой инициативой выступили коллеги из Китая. Сейчас прорабатывается литературная основа сценария, события будут посвящены последним "пронзительным фрагментам" Великой Отечественной войны.
«
"Китайские наши коллеги очень активно готовятся, и очень интересные встречи, на которых они задавали вопросы, как правильно создать сценарий, чтобы это было действительно - это очень сложный процесс - создать сценарий зрительского кино, который одинаковую реакцию вызывал бы и у китайского зрителя, и у российского", - подчеркнула министр.
Любимова также поделилась, что вместе с российскими продюсерами они несколько дней провели на крупной китайской киностудии, где им продемонстрировали технологические прорывные новинки, а также представители обеих стран обсудили дальнейшее продуктивное сотрудничество в киносфере.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайОльга Любимова80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовости культуры
 
 
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