https://ria.ru/20250401/prigovor-2008650329.html

Ле Пен сравнила свой приговор с атомной бомбой

Ле Пен сравнила свой приговор с атомной бомбой - РИА Новости, 01.04.2025

Ле Пен сравнила свой приговор с атомной бомбой

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен сравнила вынесенный ей приговор с атомной бомбой, к которой власти РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:27:00+03:00

2025-04-01T14:27:00+03:00

2025-04-01T14:27:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен сравнила вынесенный ей приговор с атомной бомбой, к которой власти Франции прибегли, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах в 2027 году. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. "Система достала атомную бомбу. Если она использует против нас настолько мощное оружие, то это, очевидно, потому что мы находимся на грани победы на выборах", - сказала она, выступая перед депутатами своей партии. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Ле Пен заявила, что "Национальное объединение" не позволит этому случиться, чтобы защитить граждан Франции, которые имеют право голосовать за кого им угодно. Ранее опрос компании Elabe показал, что 42% французов считают, что приговор Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей участвовать в президентской гонке в 2027 году.

https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008609094.html

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