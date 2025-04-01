https://ria.ru/20250401/prigovor-2008596309.html

Глава МИД Венгрии прокомментировал приговор Ле Пен

Глава МИД Венгрии прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Венгрии прокомментировал приговор Ле Пен

Приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен показал суть либеральной демократии, когда патриотов... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:43:00+03:00

2025-04-01T11:43:00+03:00

2025-04-01T11:43:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 1 апр - РИА Новости. Приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен показал суть либеральной демократии, когда патриотов убирают всеми средствами, а "провоенным брюссельцам" позволено всё, включая мошенничество, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Вчерашнее решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает "либеральная демократия": патриотов можно убрать любой ценой: судебными решениями, внешним вмешательством, попытками убийств, в то время как провоенным брюссельцам разрешено делать все: удалять текстовые сообщения о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, красть мобильные телефоны, вести инсайдерскую торговлю", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, франция, россия, марин ле пен, петер сийярто, европарламент, приговор марин ле пен