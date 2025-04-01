Глава МИД Венгрии прокомментировал приговор Ле Пен
Сийярто: приговор Ле Пен показал суть либеральной демократии
© Getty Images / Tom NicholsonМарин Ле Пен в здании суда в Париже
© Getty Images / Tom Nicholson
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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БУДАПЕШТ, 1 апр - РИА Новости. Приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен показал суть либеральной демократии, когда патриотов убирают всеми средствами, а "провоенным брюссельцам" позволено всё, включая мошенничество, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Вчерашнее решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает "либеральная демократия": патриотов можно убрать любой ценой: судебными решениями, внешним вмешательством, попытками убийств, в то время как провоенным брюссельцам разрешено делать все: удалять текстовые сообщения о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, красть мобильные телефоны, вести инсайдерскую торговлю", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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